এনসিটিবির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সংশোধিত বিষয় কাঠামো প্রকাশিত হয়েছে

এনসিটিবির একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সংশোধিত বিষয় কাঠামো প্রকাশিত হয়েছে
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) শিক্ষাক্রম-২০১২ অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির সংশোধিত বিষয় কাঠামো প্রকাশ করেছে। বিষয় কাঠামোটি ৮ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা ওয়েবসাইটে ‘কলেজ–সংক্রান্ত আদেশ’ সেকশনে প্রকাশিত হয়েছে।
দরকারি তথ্য—
# শিক্ষার্থী নিচের যেকোনো একটি শাখায় ভর্তি হতে পারবে।
# শাখাগুলো হচ্ছে— ক. মানবিক খ. বিজ্ঞান গ. ব্যবসায় শিক্ষা ঘ. ইসলাম শিক্ষা ঙ. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং চ. সংগীত।
# সব শাখার শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক বিষয়—১. বাংলা ২. ইংরেজি ৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।
শাখাভিত্তিক বিষয় নিচে দেওয়া হলো:
বিজ্ঞান শাখা—
# শাখাভিত্তিক নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়:
৪. পদার্থবিজ্ঞান ৫. রসায়ন ৬. জীববিজ্ঞান অথবা উচ্চতর গণিত।
# শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে):
৭. ক) জীববিজ্ঞান খ) উচ্চতর গণিত গ) কৃষিশিক্ষা, ঘ) ভূগোল ৩) মনোবিজ্ঞান চ) পরিসংখ্যান ছ) মৃত্তিকাবিজ্ঞান জ) প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ক) ক্রীড়া (পুরাতন শিক্ষাক্রম), শুধু বিকেএসপির জন্য।
মানবিক শাখা—
# শাখাভিত্তিক নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়:
৪. ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পৌরনীতিও সুশাসন ৬. অর্থনীতি ৭. সমাজবিজ্ঞান অথবা সমাজকর্ম ৮. ভূগোল
৯. যুক্তিবিদ্যা ১০. ক্রীড়া (পুরাতন শিক্ষাক্রম, শুধু বিকেএসপির জন্য)।
# শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে):
১১. ক) পৌরনীতি ও সুশাসন খ) অর্থনীতি গ) ভূগোল ঘ) যুক্তিবিদ্যা ঙ) সমাজবিজ্ঞান চ) সমাজকর্ম ছ) ইতিহাস জ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ঝ) ইসলাম শিক্ষা ঞ) মনোবিজ্ঞান ট) পরিসংখ্যান ঠ) কৃষিশিক্ষা ড) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ঢ) চারু ও কারুকলা (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ণ) নাট্যকলা (পুরাতন শিক্ষাক্রম) ত) সমরবিদ্যা (পুরাতন শিক্ষাক্রম) থ) আরবি অথবা পালি অথবা সংস্কৃত (পুরাতন শিক্ষাক্রম) দ) লঘু সংগীত ধ) উচ্চতর গণিত।
ব্যবসায় শিক্ষা শাখা—
# শাখাভিত্তিক নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়:
৪. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ৫. হিসাববিজ্ঞান ৬. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা অথবা উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন।
# শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে):
৭. ক) ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা খ) উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন গ) ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ঘ) পরিসংখ্যান ঙ) ভূগোল চ) অর্থনীতি ছ) কৃষিশিক্ষা জ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।
ইসলাম শিক্ষা শাখা—
# শাখাভিত্তিক নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়:
৪. ইসলাম শিক্ষা ৫. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ৬. আরবি (পুরাতন শিক্ষাক্রম)।
# শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে):
৭.ক) সমাজবিজ্ঞান খ) সমাজকর্ম গ) কৃষিশিক্ষা ঘ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ৩) মনোবিজ্ঞান চ) যুক্তিবিদ্যা ছ) ভূগোল জ) অর্থনীতি।
* গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখা—
# শাখাভিত্তিক নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়:
৪. শিশুর বিকাশ ৫. খাদ্য ও পুষ্টি ৬. গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন।
# শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে):
৭. ক) শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ খ) মনোবিজ্ঞান গ) অর্থনীতি ঘ) সমাজকর্ম ঙ) ভূগোল চ) সমাজবিজ্ঞান।
সংগীত শাখা—
# শাখাভিত্তিক নৈর্বাচনিক তিনটি বিষয়:
৪. লঘু সংগীত ৫. উচ্চাঙ্গ সংগীত ৬. অর্থনীতি অথবা পৌরনীতি ও সুশাসন অথবা ইতিহাস।
# শাখাভিত্তিক ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে):
৭. ক) অর্থনীতি খ) পৌরনীতি ও সুশাসন গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) যুক্তিবিদ্যা ঙ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান চ) সমাজবিজ্ঞান ছ) সমাজকর্ম।
জেনে রাখুন: *শিক্ষাক্রম-২০১২–এর আলোকে ইতিমধ্যে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার চারটি বিষয়ের (শিশুর বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ) আটটি পাঠ্যপুস্তক (১ম ও ২য় পত্র) প্রণয়ন, প্রকাশ ও বাজারজাত করা হয়েছে। ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শাখার চারটি বিষয় (১ম ও ২য় পত্র) শিক্ষাক্রম-মান্য–এর আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক অনুসারে এবং সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dhakaeducationboard.gov.bd