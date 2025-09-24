সন্তানকে ইংরেজি-পাঞ্জাবি সমানভাবে শেখাবে, ক্যাটরিনা-ভিকিকে পরামর্শ অক্ষয়ের

সন্তানকে ইংরেজি-পাঞ্জাবি সমানভাবে শেখাবে, ক্যাটরিনা-ভিকিকে পরামর্শ অক্ষয়ের
বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ মা হতে চলেছেন। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বলিপাড়ায় ফিসফাঁস শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে ক্যাট নিজেই জানালেন সুখবরটি। গতকাল মঙ্গলবার এক পোস্টের মাধ্যমে তিনি মা হতে যাওয়ার খবর ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর সাধারণ মানুষ থেকে বিনোদনজগতের অনেকে ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফকে অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তবে বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার একটু অন্যভাবে এই বিটাউন দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। বলিউডের মিস্টার খিলাড়ির এই পোস্ট নেট দুনিয়ায় সাড়া ফেলেছে।
২০২১ সালের ডিসেম্বরে আড়ম্বরের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। তার পর থেকে এই বিটাউন দম্পতির বাবা-মা হতে যাওয়ার খবর নিয়ে জল্পনাকল্পনা শুরু হয়ে যায়। মাঝেমধ্যেই এ নিয়ে নানান গুঞ্জন শোনা যেত।
বিশেষ করে ক্যাটরিনাকে ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা গেলেই তাঁর মা হতে যাওয়ার গুঞ্জন আরও যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। গতকাল ক্যাটের এক পোস্ট সব জল্পনাকল্পনায় ইতি টেনেছে। তারকা দম্পতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছেন যে তাঁদের ঘর আলো করে নতুন অতিথি আসছে। গতকাল দুপুরে ইনস্টাগ্রামে বেবি বাম্পের একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাট জানিয়েছেন যে তিনি মা হতে চলেছেন। পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ক্যাটের বেবি বাম্প, সঙ্গে ভিকির মিষ্টি উপস্থিতি। আর ছবিতে দুজনের পরনের সাদা পোশাক আরও স্নিগ্ধতা ছড়িয়েছে। বিটাউন দম্পতি ছবির ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় ভরা হৃদয় নিয়ে জীবনের সেরা অধ্যায় শুরু করছি।’
ভিকি-ক্যাটের এই পোস্টে অক্ষয় লিখেছেন, ‘তোমাদের দুজনের জন্য আমি খুব খুশি। তোমাদের দুজনকে ভালো করেই জানি, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি তোমরা দুজনে সেরা অভিভাবক হবে। শুধু সন্তানকে ইংরেজি আর পাঞ্জাবি দুটোই সমানভাবে শেখাবে। অনেক অনেক ভালোবাসা আর আশীর্বাদ।’ অক্ষয় একদম অন্য আন্দাজে তারকা দম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁর এই কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া ফেলেছে, অনুসারীদের আনন্দ দিয়েছে।
অক্ষয় কুমার এ মুহূর্তে ‘জলি এলএলবি ৩’ ছবির কারণে চর্চায় উঠে আসছেন। এ ছবির হাত ধরে দীর্ঘদিন পর সফলতার মুখ দেখতে চলেছেন তিনি। সুভাষ কাপুর পরিচালিত ‘জলি এলএলবি’র তৃতীয় মৌসুমে দুই জলি মুখোমুখি হয়েছেন। অক্ষয় ছাড়া আরশাদ ওয়ারশিকে ছবিতে দেখা গেছে। ‘জলি এলএলবি ৩’-এ অক্ষয়-আরশাদ ছাড়া আছেন সৌরভ শুক্লা, হুমা কুরেশি ও অমৃতা রাও।