ক্যাটরিনার চেহারা নিয়ে কটাক্ষ,পাকিস্তানি অভিনেতার প্রতিবাদ

ক্যাটরিনার চেহারা নিয়ে কটাক্ষ,পাকিস্তানি অভিনেতার প্রতিবাদ
কিছুদিন আগে শিল্পপতি মুকেশ আম্বানির বাড়িতে আয়োজিত এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্বামী ভিকি কৌশলের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন ক্যাটরিনা কাইফ। ছেলে ভিয়ানের জন্মের পর এটিই ছিল তাঁর প্রথম প্রকাশ্য উপস্থিতি। অনুষ্ঠানে ক্যামেরার সামনে পোজও দেন এই বলিউড তারকা। সেই ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর চেহারা ও শরীর নিয়ে শুরু হয় আলোচনা।
কেউ ক্যাটরিনার শরীর নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন, কেউ আবার তাঁর চেহারার পরিবর্তন নিয়ে ভিডিও বানান। একজন মন্তব্য করেন, ‘ক্যাটরিনার সময় শেষ।’ কেউ কেউ আবার ঐশ্বরিয়া রাইয়ের সঙ্গে তাঁর বর্তমান চেহারার তুলনা করেন। এসব মন্তব্যের অনেকগুলোই ছিল কুরুচিকর।
অবশ্য ক্যাটরিনার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ভক্তদের বড় একটি অংশ। তাঁর চেহারা ও শরীর নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন কয়েকজন তারকাও। এবার প্রতিবাদ জানালেন পাকিস্তানি অভিনেতা ও সংগীতশিল্পী আলী জাফর।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে আলী বলেন, নারীর শরীর নিয়ে এভাবে মন্তব্য করা উচিত নয়।
আলী জাফর বলেন, ‘পুরুষ হিসেবে আমাদের কি কোনো মানসিক সমস্যা রয়েছে? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্যাটরিনা কাইফকে নিয়ে একটি পোস্ট ও কিছু মন্তব্য দেখেছি। সেখানে বলা হয়েছে, তাঁকে এখন অন্য রকম দেখাচ্ছে। পুরুষ হিসেবে আমরা মনে করি, কোনো নারীর শরীরকে আকর্ষণীয় মনে না করার অধিকার আমাদের রয়েছে। কোনো নারী আমাদের তৈরি মাপকাঠিতে না পৌঁছালে আমরা তাঁকে ছোট করতে শুরু করি।’
মানুষের প্রতি আরও সংবেদনশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আলী বলেন, ‘কাউকে এভাবে দেখা ঠিক নয়। প্রত্যেকেই নিজের সমস্যার সঙ্গে লড়াই করছেন। তাই মানুষের প্রতি আমাদের আরও সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত।’
শুধু নারীদের নয়, পুরুষদের জন্য সমাজের তৈরি সৌন্দর্যের মাপকাঠি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আলী। তাঁর ভাষ্যে, ‘সব পুরুষের সিক্স-প্যাক অ্যাবস ও সুঠাম শরীর থাকবে—এমন প্রত্যাশাও বাস্তবসম্মত নয়। অন্যের সমালোচনা স্বাস্থ্যকর মানসিকতার পরিচয় নয়। কেউই নিখুঁত নন। এটি বুঝে আমাদের মানসিকতা বদলানো জরুরি।’
২০১১ সালে আলী আব্বাস জাফর পরিচালিত মেরে ব্রাদার কি দুলহান ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন আলী জাফর ও ক্যাটরিনা কাইফ। ছবিটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন ইমরান খান। সেই সময় থেকেই আলী ও ক্যাটরিনার পরিচয়।
মা হওয়ার পর আপাতত অভিনয় থেকে দূরে আছেন ক্যাটরিনা। তাঁকে সর্বশেষ বিজয় সেতুপতির বিপরীতে মেরি ক্রিসমাস ছবিতে দেখা গেছে। ছবিটি মুক্তি পায় ২০২৪ সালে।
২০২১ সালের ডিসেম্বরে ভিকি কৌশলকে বিয়ে করেন ক্যাটরিনা। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁরা সন্তান আসার খবর জানান। ওই বছরের নভেম্বরে জন্ম নেয় তাঁদের ছেলে ভিয়ান।