৩ দিনে ৬৬ কোটি, ঝড় তুলল আরেক দক্ষিণি ছবি

‘ডুড’ সিনেমার পোস্টার থেকে। আইএমডিবি

মাত্র দুই সিনেমা দিয়েই প্রদীপ রঙ্গনাথন নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। দক্ষিণ ভারতের তরুণদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় তিনি। তাঁর নতুন সিনেমা ‘ডুড’ও মুক্তির পরেই ঝড় তুলেছে বক্স অফিসে। ছবিটি নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ দেখে মনে হচ্ছে, আরও একটি হিট উপহার দিতে যাচ্ছেন তরুণ এই অভিনেতা।

৩ দিনে ৬৬ কোটি
 প্রদীপ রঙ্গনাথন ও মমিথা বাইজুর সঙ্গে অভিনীত রোমান্টিক ড্রামেডি ‘ডুড’ মাত্র তিন দিনেই বিশ্বব্যাপী ৬৬ কোটি রুপি আয় করেছে। কার্থিসরণ পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে দেওয়ালি উৎসব উপলক্ষে, ছবিটি যে তাই ব্যবসা করবেই, সেটা আগেই ধারণা করা গিয়েছিল। তবে এতটা সাফল্য পাবে, এটা অনেকেই ভাবেননি। মনে করা হচ্ছে, ৩০ কোটি বাজেটের সিনেমাটি প্রথম সপ্তাহেই ১০০ কোটি রুপির ক্লাবে প্রবেশ করবে।

‘ডুড’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

ছবির গল্প ও অভিনয়
‘ডুড’ তামিল ও তেলেগু ভাষায় মুক্তি পেয়েছে। প্রধান ভূমিকায় রয়েছেন প্রদীপ রঙ্গনাথন ও মমিথা বাইজু। এ ছাড়া সারথকুমার, রোহিনী, দ্রাবিড সেলভম, নেহা শেঠি, সত্যা প্রমুখ অভিনয় করেছেন।
ছবির গল্প দুই বন্ধু—আগন (প্রদীপ) ও কুরাল (মমিথা)–এর জীবনকে ঘিরে, যাঁদের সম্পর্কে মোড় আসে কুরাল যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয়।

কী বলছেন সমালোচকেরা
হিন্দুস্তান টাইমসের রিভিউয়ে ছবির নতুন জুটি ও রোমান্টিক গল্পের প্রশংসা করা হয়েছে। ‘নির্মাতা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রচলিত রোমান্টিক ট্রপগুলো ব্যবহার করেছেন, তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্টেরিওটাইপ উল্টে দিয়েছেন। ছবির সবচেয়ে ভালো দিক হলো, আপনি মনে করেন গল্পটা আপনি ধরতে পারছেন, কিন্তু চলমান সময় আপনার ধারণা প্রায়ই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে’, লিখেছে গণমাধ্যমটি।

‘ডুড’ সিনেমার পোস্টার থেকে। আইএমডিবি
