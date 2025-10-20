১৮ দিনে কত আয় করল ‘কানতারা’

১৮ দিনে কত আয় করল ‘কানতারা’
ঋষভ শেঠির কন্নড় সিনেমা ‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ বক্স অফিসে এখনো ঝড় তুলছে। মুক্তির দুই সপ্তাহ পরও ছবিটির দাপট কিছুটা কমলেও আয় দাঁড়িয়েছে বিশাল অঙ্কে। শিল্পবিশ্লেষক সংস্থা স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির ১৮তম দিনে গতকাল রোববার ছবিটি ভারতে আয় করেছে ১৭ কোটি রুপির বেশি। এর মধ্যেই ছুঁয়ে ফেলেছে ৫০০ কোটির মাইলফলক। খবর ইন্ডিয়া টুডের
‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া, আর ঋষভ শেঠি যেন সেই প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
মাত্র ১৮ দিনেই কন্নড় সিনেমাটি পৌঁছে গেছে সেই ৫০০ কোটি রুপি আয়ের অভিজাত তালিকায়, যেখানে আগে জায়গা পেয়েছিল ‘বাহুবলী ২’, ‘কেজিএফ ২’ ও ‘জেলার’।
প্রতিটি রাজ্যে ৫০ কোটির বেশি আয়
শুধু কর্ণাটক নয়, কেরালা, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ—এই চার রাজ্যেই সিনেমাটি আয় করেছে ৫০ কোটির বেশি, যা কন্নড় ছবির জন্য অভূতপূর্ব সাফল্য। সব মিলিয়ে এখন সিনেমাটির আয় ৫২৪.১৫ কোটি রুপি। সিনেমা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ‘এটি শুধু ব্যবসার দিক থেকে নয়, দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও পৌরাণিক গল্পনির্ভর চলচ্চিত্রের জন্যও এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’
হিন্দি বলয়েও দাপট
দক্ষিণের পাশাপাশি হিন্দি ভাষাতেও ছবিটি রীতিমতো ঝড় তুলেছে। মুক্তির ১৮তম দিনে ‘কানতারা’ হিন্দি সংস্করণে আয় করেছে ২০০ কোটির বেশি, যা আগের বহু দক্ষিণী হিটকেও ছাড়িয়ে গেছে। তেলুগু রাজ্যগুলোতে আয় পেরিয়েছে ১০০ কোটি, আর তামিলনাড়ুতেও নতুন মুক্তি পাওয়া সিনেমাগুলোর ভিড়েও টিকে আছে দৃঢ়ভাবে।
নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী সামনে
আগামী মঙ্গলবার থেকে ‘কানতারা’-কে বক্স অফিসে টক্কর দেবে ‘থাম্মা’ ও ‘এক দিওয়ানে কী দিওয়ানিয়াত’—বিশেষত উত্তর ভারতের বাজারে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বক্স অফিস থেকে আরও অন্তত ২০০ কোটি রুপি আয় করতে পারে ‘কানতারা’র নতুন কিস্তি।