কোথায় গিয়ে থামবে ‘কানতারা’

কোথায় গিয়ে থামবে ‘কানতারা’
ঋষভ শেঠির কন্নড় সিনেমা ‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ বক্স অফিসে এখনো ঝড় তুলছে। মুক্তির দুই সপ্তাহ পরও ছবিটির দাপট কিছুটা কমলেও আয় দাঁড়িয়েছে বিশাল অঙ্কে। শিল্পবিশ্লেষক সংস্থা স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির ১৫তম দিনে ছবিটি ভারতে আয় করেছে ৮.৮৭ কোটি রুপি, ফলে ভারতে ছবিটির মোট নেট আয় দাঁড়িয়েছে ৪৮৫.৩২ কোটি রুপি। ধারণা করা হচ্ছে, এই সপ্তাহান্তেই ৫০০ কোটির মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবে ‘কান্তারা: চ্যাপটার ১’।
প্রথম সপ্তাহে রেকর্ড, দ্বিতীয় সপ্তাহে খানিক পতন
ছবিটি প্রথম সাত দিনে আয় করেছিল ৩৩৭.৪ কোটি রুপি। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহে সেটি কমে দাঁড়ায় ১৪৭.৮৭ কোটিতে, যা প্রায় ৫০ শতাংশেরও বেশি পতন। তবু মোট আয় বিবেচনায় ছবিটি এখন ৭০০ কোটির পথে দ্রুত এগোচ্ছে।
দীপাবলি সপ্তাহে নতুন প্রতিযোগিতা
আগামী সপ্তাহে বাড়তি ছুটির সুযোগে আয় আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও সামনে অপেক্ষা করছে বড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মুক্তি পেতে চলেছে আয়ুষ্মান খুরানা ও রাশমিকা মান্দানা অভিনীত নতুন ছবি ‘থাম্মা’, যা মাডক প্রযোজিত জনপ্রিয় হরর কমেডি ইউনিভার্সের সর্বশেষ সংযোজন। ফলে দীপাবলির পরের সপ্তাহে বক্স অফিসে এক জমজমাট লড়াই দেখা যেতে পারে।
সাফল্যের পর কাশী বিশ্বনাথ দর্শন
অভূতপূর্ব সাফল্যের পর ঋষভ শেঠি জানিয়েছেন, তিনি কৃতজ্ঞতা জানাতে যাবেন কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে। ‘কানতারা: চ্যাপটার ১’-এর এই সাফল্যকে তিনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ হিসেবে দেখছেন।
তাঁর কথায়, ছবিটি শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, সারা দেশেই দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এর চিত্রনাট্য, লোককথার ছোঁয়া, আর ভিজ্যুয়াল গাঁথুনিতে দর্শকের মনে তৈরি করেছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
ঋষভ শেঠির নতুন অধ্যায়
‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া, আর ঋষভ শেঠি যেন সেই প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
সমালোচকদের প্রশংসায় ঋষভ শেঠি
ইন্ডিয়া টুডে তাদের রিভিউতে ছবিটির প্রশংসা করে লিখেছে, ‘ছবির প্রিকুয়েল অংশের ক্লাইম্যাক্স ও গুলিগা দৃশ্যগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো বহুবার দেখার মতো। অভিনয়ে ঋষভ একেবারে প্রকৃতির শক্তি, যেন চরিত্রের মধ্যে তিনি নিজেই এক রহস্যে রূপ নিয়েছেন। ছবির চিত্রায়ণ এতই আকর্ষণীয় ও গল্প এতই মুগ্ধকর, যে কেউ অবধারিতভাবে হারিয়ে যায় ঋষভের তৈরি করা সিনেমা দুনিয়া।’
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস