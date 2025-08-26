শ্রীদেবীর সম্পত্তি ঘিরে নতুন বিতর্ক: আদালতে স্বামী
ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে অন্যতম প্রভাবশালী নায়িকা শ্রীদেবী। তামিল ছবির হাত ধরে শুরু হলেও হিন্দি সিনেমাতেও তিনি দাপটের সঙ্গে কাজ করেছেন। শুধু পর্দায় নয়, ব্যক্তিজীবনেও আলোচনায় ছিলেন তিনি। বলিউড প্রযোজক বনি কাপুরকে বিয়ে করার পর মুম্বাইকে স্থায়ী ঠিকানা বানালেও চেন্নাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। সেই শহরেই একটি বাংলো কিনেছিলেন শ্রীদেবী, যেখানে কেটেছে তাঁর মেয়েদের শৈশব। এবার সেই বাংলো নিয়েই দেখা দিয়েছে নতুন জটিলতা। আদালতে মামলা করেছেন স্বামী বনি কাপুর।
চলচ্চিত্রে একসময়কার প্রথম সারির এই নায়িকা নেই, তবে তাঁর স্মৃতি, তাঁর সাজানো সংসার, তাঁর রেখে যাওয়া চিহ্নগুলো নিয়েই এখনো আলোচনায় থাকেন তিনি। আর এবার সেই আলোচনার কেন্দ্রে তাঁর চেন্নাইয়ের বাড়ি। জানা গেছে, ১৯৮৮ সালে চেন্নাইয়ের ইস্ট কোস্ট রোড এলাকায় স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে বাংলোটি কেনেন শ্রীদেবী। অভিনেত্রীর পরিবারের দাবি, তৎকালীন মালিকের তিন ছেলে ও দুই মেয়ে মিলেই আইনসম্মতভাবে বাড়িটি বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু এত বছর পর নতুন দাবিদার হাজির হয়েছেন তিনজন। এঁদের একজন দাবি করছেন, তিনি নাকি সেই সময়কার মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রী। আরেকজন তাঁর দুই ছেলে।
এই তিনজনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তাঁদের আইনি সম্মতি ছাড়াই বাড়িটি বিক্রি করা হয়েছিল। অন্যদিকে বনি কাপুর আদালতে জানান, শ্রীদেবী যখন বাংলোটি কেনেন, তখন ওই মালিকের দ্বিতীয় স্ত্রী জীবিত ছিলেন। তবে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক আইনসিদ্ধ ছিল না। সে কারণে তাঁর দাবির কোনো ভিত্তি নেই। আপাতত মাদ্রাজ উচ্চ আদালতে মামলাটি বিচারাধীন।
এই বাংলোটি সাজাতে শ্রীদেবীর ছিল বিশেষ টান। দেশ–বিদেশ থেকে শৌখিন আসবাবপত্র বেছে এনে তিনি সাজিয়েছিলেন বাড়িটি। শৈশবের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে জাহ্নবী ও খুশি কাপুরের সঙ্গে। এখন প্রশ্ন, আদালতের রায় কী হবে—শ্রীদেবীর সাজানো বাড়ি কি হাতছাড়া হয়ে যাবে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে?
শ্রীদেবীর জন্ম ১৯৬৩ সালের ১৩ আগস্ট, তামিলনাড়ুর একটি পরিবারে। আসল নাম শ্রী আম্মা ইয়াংগার আয়াপ্পাঁ। বাবা আয়াপ্পাঁ ইয়াংগার ছিলেন পেশায় আইনজীবী, মা রাজেশ্বরী ইয়াংগার গৃহিণী। শিশুশিল্পী হিসেবে ১৯৬৯ সালে অভিনয়জীবন শুরু করেন তিনি, প্রথম ছবি তামিল ভাষার ‘তুনাইভান’। বলিউডে নায়িকা হিসেবে তাঁর প্রথম ছবি ‘ষোলা সাওয়ান’, মুক্তি পায় ১৯৭৯ সালে।
নব্বই দশকের মাঝামাঝি শ্রীদেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন চলচ্চিত্র প্রযোজক বনি কাপুর। ১৯৯৬ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। সংসারে আসে দুই মেয়ে—জাহ্নবী ও খুশি। তবে সুখের জীবনের মাঝেই ঘটে যায় ট্র্যাজেডি। ২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ের একটি হোটেলের বাথটাব থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁর দেহ। পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনাবশত পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু সেই মৃত্যু ঘিরে নানা প্রশ্ন আজও রয়ে গেছে।