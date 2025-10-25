‘ম্যায় হুঁ না’ অভিনেতা সতীশ মারা গেছেন

‘ম্যায় হুঁ না’ অভিনেতা সতীশ মারা গেছেন
জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা সতীশ শাহ আর নেই। আজ ২৫ অক্টোবর দুপুরে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির জটিলতায় ভুগছিলেন। কিছুদিন আগে কিডনি প্রতিস্থাপনও করিয়েছিলেন এই বরেণ্য অভিনেতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলেই গেলেন তিনি। খবর ইন্ডিয়া টুডের
চার দশকের বেশি সময় ধরে অভিনয়জগতে সক্রিয় থাকা সতীশ শাহ উপহার দিয়েছেন অনেক স্মরণীয় চরিত্র। ‘যানে ভি দো ইয়ারো’-তে তাঁর অভিনীত কমেডি চরিত্র তাকে পরিচিত করে তোলে।
এরপর একে একে তিনি উপহার দিয়েছেন ‘হাম সাথ সাথ হ্যায়’, ‘ম্যায় হুঁ না’, ‘কাল হো না হো’, ‘কভি হাঁ কাভি না’, ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’, ‘ওম শান্তি ওম’-এর মতো বহু জনপ্রিয় ছবি। কমেডি তো বটেই সব ধরনের চরিত্রে মানিয়ে গেছেন তিনি।
টেলিভিশনে তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় চরিত্র ‘সারাভাই বনাম সারাভাই’-এর ইন্দ্র বর্ধন সারাভাই।
বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ আর নিখুঁত কমেডি-টাইমিং দিয়ে তিনি এই চরিত্রকে দর্শকের হৃদয়ে চিরস্থায়ী করে গেছেন। এ ছাড়া ’৮০-এর দশকের বিখ্যাত সিরিয়াল ‘ইয়ে জো হ্যায় জিন্দেগি’-তেও তাঁর অভিনয় ছিল দর্শকের মন জয় করার মতো।
সতীশ শাহর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বলিউড তারকারা।