বাজেট ২১০, আয় ৬৮ কোটি, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানালেন প্রযোজক

বাজেট ২১০, আয় ৬৮ কোটি, ভয়াবহ অভিজ্ঞতা জানালেন প্রযোজক
অজয় দেবগন অভিনীত, অমিত রবীন্দ্রনাথ শর্মা পরিচালিত হিন্দি সিনেমা ‘ময়দান’ মুক্তি পেয়েছিল গত বছরের এপ্রিলে। তবে দর্শক টানতে ব্যর্থ হয় ছবিটি। ব্যবসায়িক ও সমালোচনামূলক—দুই ক্ষেত্রেই ভরাডুবি ঘটে। বলিউড প্রযোজক বনি কাপুরের স্বপ্নের এই প্রজেক্ট তৈরি হতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ বছর। ২০১৯ সালে শুটিং শুরু হলেও করোনার দাপটে ছবিটি শেষ হতে গড়ায় ২০২৪ পর্যন্ত। শুরুর পরিকল্পনা ছিল ১২০ কোটি রুপি বাজেট, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খরচ দাঁড়ায় প্রায় ২১০ কোটি রুপিতে। অথচ বক্স অফিসে আয় মাত্র ৬৮ কোটি রুপি।
বনি কাপুরের দুঃসহ অভিজ্ঞতা
চলচ্চিত্র সমালোচক কোমল নাথার সঙ্গে আলাপচারিতায় বনি কাপুর বললেন, ‘“ময়দান” বানাতে গিয়ে আমি বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ি। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ছবির প্রায় ৭০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছিল। মার্চের শেষ দিক থেকে ম্যাচের দৃশ্যধারণের পরিকল্পনা ছিল। বিদেশ থেকে ২০০-২৫০ জন খেলোয়াড়সহ বড় একটি টিম এসেছিল। ঠিক তখনই শুরু হলো লকডাউন। একাধিকবার ইউনিটকে ভারতে আটকে রাখতে হয়েছিল আমাকে। এর মধ্যে একবার ঘূর্ণিঝড় এসে গোটা স্টেডিয়ামের সেট উড়িয়ে নিয়ে যায়। বাজেট তখন ১২০ কোটির হলেও শেষে গিয়ে দাঁড়াল ২১০ কোটিতে।’
বাজেট ফুলে-ফেঁপে ওঠার কারণ
বনি কাপুর জানান, করোনার বিধিনিষেধের কারণেই বাজেট বেড়ে যায় সিনেমাটির। তাঁর ভাষ্যে, ‘ম্যাচের দৃশ্য শুট করার সময় আমাদের প্রায় ৮০০ জনের ইউনিট থাকত। কোভিড বিধিনিষেধ মানতে গিয়ে সবাইকে তাজ হোটেল থেকে খাবার অর্ডার করেছি। চারটি অ্যাম্বুলেন্স আর চিকিৎসক সব সময় সেটে রাখতে হতো।
একসঙ্গে ১৫০ জনের বেশি লোক শুটিং স্পটে রাখা যেত না। আলাদা করে পাঁচটি তাঁবুতে খাবার সরবরাহ করতে হয়েছে। শুধু বোতলজাত পানি সরবরাহেই যে খরচ হয়েছে, তা দিয়ে একটা ছোট বাজেটের সিনেমা বানানো সম্ভব ছিল।’
ঋণ নিয়ে দেনা শোধ
ছবিটি বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়ার পরও ইউনিটের কারও পাওনা আটকে রাখেননি বনি কাপুর। তিনি বলেন, ‘ছবিটি ফ্লপ হয়েছে, কিন্তু যারা শ্রম দিয়েছে, তাদের দোষ নয়। আমি অনেকের টাকা মেটাতে ঋণ নিয়েছি। অনেকে তো ১০-১৫ শতাংশ ফি কমিয়েও আমাকে সহযোগিতা করেছে।’
পরিচালক ও গল্প
‘ময়দান’ পরিচালনা করেছেন অমিত রবীন্দ্রনাথ শর্মা। ছবির কাহিনি ছিল ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তি কোচ সৈয়দ আবদুল রহিমকে কেন্দ্র করে। কিন্তু বিশাল বাজেট, দীর্ঘ বিলম্ব আর মহামারিজনিত চাপে শেষ পর্যন্ত এটি পরিণত হয় ভারতের ইতিহাসের অন্যতম বড় ফ্লপ ছবিতে।
