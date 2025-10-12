‘লাপাতা লেডিস’ পেল ১৩টি পুরস্কার, ফিল্মফেয়ারের ‘ব্ল্যাক লেডি’ উঠল যাঁদের হাতে

‘লাপাতা লেডিস’ পেল ১৩টি পুরস্কার, ফিল্মফেয়ারের ‘ব্ল্যাক লেডি’ উঠল যাঁদের হাতে
লাইট, ক্যামেরা, গ্ল্যামার—সব মিলিয়ে শনিবার রাতে আহমেদাবাদের কাঁকারিয়া লেকের একেএ এরিনায় জমে উঠেছিল তারকামেলা। ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডস যেন হয়ে উঠেছিল বলিউডের উৎসবের রাত। এ বছরের আসরে সবচেয়ে বেশি আলো কুড়িয়েছে ‘লাপাতা লেডিস’। সামাজিক ব্যঙ্গ ও মানবিক আবেগে মোড়া এই সিনেমাই জিতেছে সেরা চলচ্চিত্রসহ ১২টি বিভাগে পুরস্কার, যা এবারের ফিল্মফেয়ারের ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক।
মঞ্চে উপস্থাপনায় ছিলেন বলিউডের কিং শাহরুখ খান, করণ জোহর ও মনীশ পল। শুধু উপস্থাপনাই নয়, শাহরুখ, কৃতি শ্যানন, কাজলসহ একঝাঁক তারকা পারফর্ম করে মাতিয়ে তুলেছেন দর্শককে।
চলচ্চিত্রপ্রেমীদের সবচেয়ে আগ্রহের জায়গা ছিল অবশ্য বিজয়ীদের নাম। এবারের ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছেন অভিষেক বচ্চন ও কার্তিক আরিয়ান। সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন আলিয়া ভাট। আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন জিনাত আমান ও শ্যাম বেনেগাল।
বিজয়ীদের সম্পূর্ণ তালিকা নিচে দেওয়া হলো—
সেরা অভিনেতা (প্রধান চরিত্রে)—অভিষেক বচ্চন (আই ওয়ান্ট টু টক) এবং কার্তিক আরিয়ান (চান্দু চ্যাম্পিয়ন)
সেরা অভিনেত্রী (প্রধান চরিত্রে)—আলিয়া ভাট (জিগরা)
সেরা অভিনেতা (পুরুষ)—সমালোচকদের পুরস্কার-রাজকুমার রাও (শ্রীকান্ত) সেরা অভিনেতা (নারী)-প্রতিভা রান্তা (লাপাতা লেডিস)
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা (নারী)—ছায়া কদম (লাপাতা লেডিস)
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা (পুরুষ)—রবি কিষাণ (লাপাতা লেডিস)
সমালোচকদের নির্বাচিত সেরা সিনেমা—সুজিত সরকারের আই ওয়ান্ট টু টক
সেরা নবাগত অভিনেত্রী—নিতাংশী গোয়েল (লাপাতা লেডিস)
সেরা নবাগত অভিনেতা (পুরুষ)—লক্ষ্য (কিল)
সেরা নবাগত পরিচালক—কুনাল খেমু (মাদগাঁও এক্সপ্রেস), আদিত্য সুহাস জাম্ভলে (আর্টিকেল ৩৭০)
সেরা গল্প—আদিত্য ধর এবং মোনাল ঠক্কর (আর্টিকেল ৩৭০)
সেরা সংলাপ—স্নেহা দেশাই (লাপাতা লেডিস)
সেরা মিউজিক অ্যালবাম—রাম সম্পাত (লাপাতা লেডিস)
সেরা লিরিকস—প্রশান্ত পাণ্ডে (লাপাতা লেডিস)
সেরা গায়ক—অরিজিৎ সিং (লাপাতা লেডিস)
সেরা গায়িকা—মধুবন্তী বাগচি (স্ত্রী ২)
সেরা ছবি—লাপাতা লেডিস
সেরা পরিচালক—কিরণ রাও (লাপাতা লেডিস)
সমালোচকদের মতে সেরা ছবি—আই ওয়ান্ট টু টক
বেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর—রাম সম্পাত (লাপাতা লেডিস)
বেস্ট ভিএফএক্স—রিডিফাইন (মুঞ্জা)
বেস্ট কোরিওগ্রাফি—বস্কো-সিজার (তৌবা তৌবা-সিনেমা ব্যাড নিউজ)
বেস্ট এডিটিং—শিবকুমার ভি. পানিকার (কিল)
সেরা পোশাক—দর্শন জালান (লাপাতা লেডিস)
সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন—ময়ূর শর্মা (কিল)
সেরা সিনেমাটোগ্রাফি—রাফে মেহমুদ (কিল)
বিশেষ পুরস্কার–লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড—জিনাত আমান এবং শ্যাম বেনেগাল
আরডি বর্মন অ্যাওয়ার্ড ফর আপকামিং ট্যালেন্ট ইন মিউজিক—অচিন্ত ঠাক্কর (জিগরা এবং মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি)