মা হয়ে ভিন্ন আলিয়া

মা হয়ে ভিন্ন আলিয়া
মাত্র ১৩ বছরের ক্যারিয়ারে নানান স্বাদের ছবি উপহার দিয়েছেন আলিয়া ভাট। কখনো অভিনয়ে মুগ্ধ করেছেন, কখনো আবার সাহসী চরিত্রে চমকে দিয়েছেন। প্রযোজক হিসেবেও নতুন ভ্রমণ শুরু করেছেন এই বলিউড অভিনেত্রী। ক্যারিয়ারের এ পর্যায়ে এসে নিজেকে বদলে ফেলতে চাইছেন এই তারকা। এমন এক চলচ্চিত্র জগৎ নির্মাণ করতে চান, যেখানে একদিন তাঁর আদরের মেয়ে রাহাও আনন্দ খুঁজে পাবে।
এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে আলিয়া স্বীকার করেছেন, এখনো তাঁর ঝুলিতে এমন কোনো ছবি নেই যা ছোট্ট রাহা উপভোগ করতে পারবে। হয়তো এ ভাবনা থেকে, মা হওয়ার পরই তিনি কমেডি ঘরানার ছবির প্রতি বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন। আগে এ ধারার ছবিতে কাজ করেননি। তাঁর ভাষ্যে, ‘মানুষকে এমন কিছু করতে হবে, যা নিজেকেই অনুপ্রাণিত করে। আর সে কারণেই নতুন কিছু চেষ্টা করার তাগিদ পাচ্ছি।’
ধারণা করা হচ্ছে, শিগগিরই আলিয়াকে কমেডি ছবিতে দেখা যাবে। তবে শুধু ঘরানা নয়, গল্পকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন তিনি। আলিয়ার ভাষায়, ‘আমি এমন এক গল্প খুঁজছি, যা আমাকে ভেতর থেকে নাড়া দেবে। সেটা হিন্দি হোক বা ইংরেজি—ভাষা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসল হলো গল্প।’
আলিয়া বর্তমানে ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’–এর শুটিং নিয়ে ব্যস্ত। সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত ছবিটিতে তাঁর সহশিল্পী রণবীর কাপুর ও ভিকি কৌশল। স্বামী রণবীরের সঙ্গে এটি তাঁর দ্বিতীয় ছবি। ব্রহ্মাস্ত্র ছবিতে এর আগে দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। ছবিটির বড় অংশের শুটিং ইতিমধ্যেই মুম্বাইতে শেষ হয়েছে, আর চূড়ান্ত দৃশ্য ধারণের জন্য শিগগিরই তাঁকে বিদেশে উড়াল দিতে হবে।
অভিনয়, প্রযোজনা, প্রচার—কাজের শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মায়ের দায়িত্বে এতটুকু অবহেলা করেননি আলিয়া। মেয়ে রাহার সঙ্গে সময় কাটাতে প্রায়ই রাত জেগে শুটিং করেছেন। কখনো রণবীর দিনে কাজ করেছেন আর তিনি থেকেছেন রাহার কাছে। আবার কখনো এর উল্টো। আলিয়ার মতে, ‘কাজ আর পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যকর সমতা বজায় রাখা আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি। এর সঙ্গে কোনো সমঝোতা করা যায় না।’
২০২১ সালে ‘ইন্টারনাল সানশাইন প্রোডাকশন প্রাইভেট লিমিটেড’ নামে নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা গড়ে তোলেন আলিয়া। সেই ব্যানারের প্রথম ছবি ‘ডার্লিংস’ মুক্তি পায় নেটফ্লিক্সে। এখানে শুধু প্রযোজক নন, অভিনেত্রী হিসেবেও আছেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন বিজয় ভার্মা ও শেফালি শাহ। প্রযোজক হিসেবে নতুন গল্পের আনন্দে ভাসতে চান আলিয়া। ‘আমি সব সময় এমন গল্প পর্দায় আনতে চাই, যা কালজয়ী ও বাস্তবধর্মী। আমার হাতে বেশ কিছু ভিন্ন স্বাদের কাহিনি আছে, সেগুলো দর্শকের সামনে আনতে আমি ভীষণ রোমাঞ্চিত,’ বললেন আলিয়া।
সব মিলিয়ে অভিনয় ও প্রযোজনা দুই পথেই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেছেন আলিয়া ভাট। নিজের জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে মা হওয়ার পর তাঁকে যেন আরও পরিণত করেছে। এবার তিনি সত্যিই প্রস্তুত এক নতুন আলিয়াকে দেখানোর জন্য।