বলিউড

আসরানির মৃত্যু, অক্ষয় জানালেন ১ সপ্তাহ আগের শুটিং অভিজ্ঞতা

বিনোদন ডেস্ক
শুটিংয়ে আসরানি ও অক্ষয়। এক্স থেকে

গতকাল চলে গেছেন বলিউড অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন এই প্রখ্যাত অভিনেতা। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন অনেক বলিউড তারকা। তবে সবার মধ্যে অক্ষয় কুমারের শোকবার্তা আলাদা করে আলোচনায়। কারণ, অভিনেতার মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগেও তাঁর সঙ্গে শুটিং করেছিলেন অক্ষয়।

অক্ষয় কুমার নিজের এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, মাত্র এক সপ্তাহ আগে ‘হাইওয়া’ ছবির শুটিংয়ে তিনি আসরানির সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘আসরানিজির প্রয়াণে আমি বাকরুদ্ধ। আমরা ঠিক এক সপ্তাহ আগে “হাইওয়া”-এর শুটে দারুণ সময় কাটিয়েছি। খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন, কিংবদন্তি অভিনেতা। তাঁর কমিক টাইমিং ছিল দুর্দান্ত।’

অক্ষয় আরও যোগ করেছেন, ‘আমার সব আলোচিত ছবিতে—“হেরা ফেরি”, “ভাগম ভাগ”, “দে দানা দান”, “ওয়েলকাম”—তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি এবং অনেক কিছু শিখেছি। শিল্পজগতে এক বিশাল ক্ষতি। ওম শান্তি।’

পাঁচ দশকের বেশি সময়জুড়ে ৩৫০টির বেশি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন গোবর্ধন আসরানি। আইএমডিবি

নিজের পোস্টে অক্ষয় একটি ছবিও শেয়ার করেছেন, যেখানে আসরানি স্কুটিতে বসে আছেন, অক্ষয় রয়েছেন পেছনে। আসরানিকে সামনে দেখা যাবে ‘ভূত বাংলা’ ও ‘হাইওয়া’ ছবিতে। দুই সিনেমারই পরিচালক প্রিয় দর্শন, দুই ছবিতে অক্ষয়ও আছেন।

আরও পড়ুন

মারা গেছেন ‘শোলে’র সেই জেলার

রাজস্থানের জয়পুরে জন্ম নেওয়া আসরানি ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক অনন্য অধ্যায়। পাঁচ দশকের বেশি সময়জুড়ে ৩৫০টির বেশি হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। ‘মেরে আপনে’, ‘বাওয়ার্চি’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘অভিমান’, ‘সরগম’, ‘অমর আকবর অ্যান্টনি’—প্রতিটি সিনেমায় তাঁর উপস্থিতি দর্শকদের মনে হাসির সঞ্চার করেছে। পরিচিত ছিলেন হাস্যরসাত্মক চরিত্রে, কিন্তু বাস্তব জীবনে ছিলেন শান্ত, সংযত ও দর্শনচিন্তায় ভরপুর মানুষ। তিনি বলতেন, ‘মানুষ হাসে বলেই আমি বাঁচি। কিন্তু পর্দার বাইরে আমি ভাবি, হাসির আড়ালে কত বেদনা থাকে!’
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন