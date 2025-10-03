রাঁধুনি চাই, জিম চাই! বলিউড তারকাদের ধুয়ে দিলেন ইশা

রাঁধুনি চাই, জিম চাই! বলিউড তারকাদের ধুয়ে দিলেন ইশা
বলিউডে তারকাদের আকাশছোঁয়া চাহিদার কারণে হিন্দি সিনেমার নির্মাণ ব্যয় বেড়েছে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপ, প্রযোজক করণ জোহর থেকে বনি কাপুরেরা। এবার মুখ খুললেন ইশা কোপিকার। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন ভাষার সিনেমায় কাজ করা এই অভিনেত্রী জানালেন, বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ করার সময় প্রযোজকেরা প্রায়শই বিশাল খরচের সম্মুখীন হন। কারণ, সিনেমার বাজেটের বড় অংশই চলে তারকার নানা চাহিদা ও অতিরিক্ত সুবিধা মেটাতে।
সাইরাস ব্রোচার পডকাস্টে ইশা বলেন, ‘যদি কোনো অভিনেতা শুটিংয়ে আলাদা রাঁধুনি বা জিম চান, তাহলে প্রযোজকদের উপায় থাকে না। কিন্তু সমস্যাটি সিস্টেমের মধ্যে। কোনো সুপারস্টার ভালো গল্প ও কনটেন্ট ছাড়া হিট সিনেমা বানাতে পারে না। প্রযোজকেরা যখন বড় তারকার সঙ্গে চুক্তি করেন, তাঁরা জানেন—তারকা থাকলে প্রোজেক্টের লগ্নি ফেরত পাওয়া সহজ হয়। তাই তাঁরা অনেক সময় অন্যায় আবদার মেনে নেন। এভাবেই এই জটিল চক্র তৈরি হয়েছে।’
ইশা আরও বলেন, নতুন অভিনেতাদের অনেক সময়ই প্রযোজকেরা শোষণ করেছেন। কারণ, তখন তাঁরা জানতেন যে তাঁরা সহজেই তাঁদের চাহিদা মেনে নেবেন। ‘সিস্টেমে সীমা থাকা উচিত। যদি প্রযোজকেরা বড় তারকাদের বাড়ির চাহিদা না মিটিয়ে সিনেমার কনটেন্টের দিকে নজর দেন, শুরুর দিকে ঝামেলা হবে। কিন্তু সব প্রযোজক যদি নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তবে বড় তারকারা অবশ্যই নতি স্বীকার করবেন।’
এই বিতর্ক নিয়ে সম্প্রতি পরিচালক সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, ‘একজন তারকা ছয়টি ভ্যানিটি ভ্যান নিয়ে এসেছেন, যার খরচ প্রযোজককে বহন করতে হয়েছিল। এমনকি এক দম্পতির জন্য আলাদা আলাদা ভ্যান রাখা হয়—মেকআপ, জিম, মিটিং—প্রতিটি ভ্যানে অন্তত ছয়জন সহকারী থাকেন।’ মহেশ ভাটও উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি একটি বিজ্ঞাপনে আলিয়া ভাট ও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে কাজ করার সময় ছোট্ট রাহাও নিজস্ব ভ্যানিটি ভ্যান পেয়েছিলেন।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস