৯৫৪ থেকে ৯ নম্বরে! শাহরুখ পুত্রের সিরিজ দিয়ে আলোচনায় সেই অভিনেতা

৯৫৪ থেকে ৯ নম্বরে! শাহরুখ পুত্রের সিরিজ দিয়ে আলোচনায় সেই অভিনেতা
একেই বোধ হয় বলে, ফেরার মতোই ফেরা। যে রজত বেদি আলোচনাতেই ছিলেন না, এক সিরিজ দিয়েই তিনি এখন ‘টক অব সোশ্যাল মিডিয়া’। আরিয়ান খানের ‘ব্যা***ডস অব বলিউড’ নিয়ে রাতারাতি আলোচনায় এই অভিনেতা। সেটা এতটাই যে আইএমডিবির ভারতীয় তারকাদের র্যাঙ্কিংয়ে ৯৫৪ থেকে একেবারে ৯ নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি।
সিরিজে রজত বেদি অভিনয় করেছেন জয়রাজ সাক্সেনা চরিত্রে; যার ক্যারিয়ার কিছুটা থমকে গেছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে চরিত্রে ঢেলে তিনি দর্শকদের সামনে জীবনের সংগ্রামের গল্প উপস্থাপন করেছেন।
দুই দশক পর ফেরা
রজত বেদি চলচ্চিত্রে দীর্ঘ বিরতির পর ফেরার এই সুযোগ পেয়েছেন আরিয়ান খানের পরিচালিত সিরিজের মাধ্যমে। প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, ‘আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ খান পরিবারের প্রতি, যাঁরা আমাকে এই চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন এবং জীবনভিত্তিক গল্পের সঙ্গে চরিত্রটিকে গড়ে তুলেছেন। দর্শকেরা যা বলেছেন, “কি কামব্যাক! শাহরুখ খানের মাধ্যমে ফিরে এসেছেন”, এটা আবেগে ভাসিয়েছে।’
জয়রাজ সাক্সেনা চরিত্রটি কেবল আরিয়ানের নয়, বরং সুহানা, গৌরী এবং শাহরুখ খানেরও প্রিয়। বেদি জানান, ‘তারা চায় দর্শকেরা আমাকে আরও দেখুক। পরের মৌসুমে চরিত্রটি আরও বড় পরিসরে হাজির হবে। পরের মৌসুমের চিত্রনাট্য লেখা চলছে, এটা আগামী বছর দর্শকদের সামনে আসবে।’
অবসরের বছরগুলো ও প্রেরণা
বেদি বলেন, এই চরিত্রে তিনি যন্ত্রণাকে ঢেলে দিয়েছেন, যা অনেক সহকর্মী শিল্পীও অনুভব করেছেন। তিনি যোগ করেন, ‘অনেক অভিনেতা জানে যে আমি ধৈর্য ধরে ১৫ থেকে ২০ বছর কাজের সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছি। তাঁদের দেখিয়ে দিচ্ছি, ধৈর্য ধরে থাকলে সুযোগ আসে।’
তিনি তাঁর জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলোর কথা স্মরণ করেন। যখন তিনি বিভিন্ন পরিচালক ও কাস্টিং ডিরেক্টরের কাছে পৌঁছেও কাজ পাননি। একবার ‘রাধে’-এর শুটিংয়ে সালমান খান তাঁকে উপযুক্ত চরিত্র না দেওয়ায় হতাশ হয়েছিলেন। তবু তিনি বললেন, ‘আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি এবং বিশ্বাস করেছি, একদিন সুযোগ আসবে।’
কানাডা থেকে ফেরার পর নতুন অধ্যায়
দুই বছর আগে পরিবারের সঙ্গে মুম্বাইয়ে ফিরেই বেদি এই সুযোগ পেয়েছেন। তিনি জানান, ‘আমি এখন আশাবাদী যে মানুষ আমাকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছে। এখনই কাজের লাইনআপ নেই, তবে কিছু বড় প্রযোজক আমাকে বিবেচনা করছেন।’
আইএমডিবির তালিকায়
আইএমডিবির ভারতীয় তারকাদের র্যাঙ্কিংয়ে ৯৫৪ থেকে একেবারে ৯ নম্বরে উঠে এসেছেন রজত বেদি। সাম্প্রতিক এই তালিকায় দেখা যায়, সিরিজের পরিচালক আরিয়ান খানও তালিকায় এগিয়েছেন, ৮৭তম স্থান থেকে তিনি এখন ষষ্ঠ স্থানে। নারীদের মধ্যে প্রথম দুই রয়েছেন আনিয়া সিং ও সাহের বাম্বা, চতুর্থ স্থানে লক্ষ্য, দ্বাদশ স্থানে রাঘব জুয়াল।
রজতের দীর্ঘ যাত্রা
রজত বেদি অভিনয় শুরু করেছিলেন ১৯৯৮ সালে ‘দো হাজার এক’ দিয়ে। তিনি টিভি সিরিজ ‘হাম রাহি’, ‘আহাত’-এর মতো সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। এ ছাড়া ‘কোই মিল গ্যায়া’, ‘রাখত’, ‘খামো খউফ কি রাত’, ‘রকি—দ্য রেবেল’ সিনেমায় অভিনয় করেন।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস, আইএমডিবি