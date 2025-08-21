বলিউড

খাবারের মান নয়, সংক্রমিত মুরগিই অসুস্থতার কারণ

বিনোদন ডেস্ক
‘ধুরন্ধর’-এর প্রথম ঝলকে রণবীর সিং। এক্স থেকে

রণবীর সিং অভিনীত বড় বাজেটের ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর শুটিং চলছে ভারতের লেহ অঞ্চলে। কয়েক দিন আগে এই ছবির শুটিংয়ে খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ১০০ জনের বেশি কলাকুশলী। শুরুতে অভিযোগ ওঠে—বড় বাজেটের ছবির সেটে কীভাবে নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করা হলো! তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে অন্য খবর। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খাবারের মান নয়, লেহ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া মুরগির একধরনের সংক্রমণই এ ঘটনার মূল কারণ।

রণবীর সিং
ছবি: এক্স

শুটিংয়ে খাবার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরই সেটের কলাকুশলীদের পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, বমি বমি ভাব, মাথাব্যথার মতো একাধিক উপসর্গ দেখা দিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ইউনিটের ৩০০ জন ওই খাবার খেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০০ জনের বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন।
তখন প্রশ্ন ওঠে, খরচ কমাতেই কি নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়েছিল কলাকুশলীদের? এ বিষয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলেছে ছবির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র। সংবাদমাধ্যমকে এই সূত্র বলেছে, ‘এ মুহূর্তে অন্যতম বড় আয়োজনের ছবি এটি। তাই খরচ কমানোর কোনো প্রশ্নই আসে না। বরাবরই লেহর মতো জায়গায় শুটিং করা খুব সহজ নয়। আর কলাকুশলীর বিশাল বহর তো রয়েছেই। এই এলাকাতেই মুরগিদের মধ্যে কোনো সংক্রমণ ছিল। তার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাই খাবারের মান নিয়ে, এই ধরনের গুজব খুবই হাস্যকর।’

আরও পড়ুন

জন্মদিনে ‘ধুরন্ধর’ হয়ে চমকে দিলেন রণবীর

সেই সূত্র সংবাদমাধ্যমকে আরও জানিয়েছে, কলাকুশলীদের পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার দিকে যথেষ্ট খেয়াল রাখা হচ্ছে। অনেক কলাকুশলী ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।
‘ধুরন্ধর’ পরিচালনা করছেন আদিত্য ধার। রণবীর ছাড়াও এতে আরও দেখা যাবে সঞ্জয় দত্ত, অক্ষয় খান্না ও আর মাধবনকে। সিনেমার শুটিং প্রায় শেষের দিকে, আর মাত্র কয়েক সপ্তাহের শুটিং বাকি রয়েছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি শুটিং শেষ করে মুম্বাইয়ে ফিরবে ইউনিট। ছবি মুক্তি পাওয়ার কথা চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন