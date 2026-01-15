গাড়ির ভেতরের যৌন দৃশ্যে অভিনয়, তোপের মুখে নায়িকা

গাড়ির ভেতরের যৌন দৃশ্যে অভিনয়, তোপের মুখে নায়িকা
দক্ষিণি তারকা যশ অভিনীত সিনেমা ‘টক্সিক: আ ফেয়ারিটেল ফর গ্রোন আপস’–এর টিজার ঘিরে তৈরি হয়েছে তীব্র বিতর্ক। টিজারের শুরুতেই দেখা যায়, একটি গাড়ির ভেতরে এক নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে রয়েছেন যশ। এর পরপরই একাধিক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করার দৃশ্য দেখানো হয়। এই টিজার প্রকাশের পর থেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এবার ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করে সমালোচনার মুখে ইনস্টাগ্রাম বন্ধ করলেন অভিনেত্রী বিট্রিজ টাউফেনবাখ।
টিজার প্রকাশের পর অভিনেত্রীর পরিচয় নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। পরে পরিচালক গীতু মোহনদাস নিজেই ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জানান, দৃশ্যে যশের সঙ্গে দেখা যাওয়া নারী শিল্পী হলেন ব্রাজিলিয়ান মডেল ও অভিনেত্রী বিট্রিজ টাউফেনবাখ। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৪ সালে মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা বিট্রিজ গানও করেন।
আইনি জটিলতা ও অভিযোগ
টিজারের ওই দৃশ্যকে ‘অশালীন’ ও ‘যৌনভাবে স্পষ্ট’ বলে অভিযোগ তুলে আম আদমি পার্টির (আপ) নারী শাখা কর্নাটক রাজ্য নারী কমিশনে লিখিত অভিযোগ দেয়। অভিযোগে বলা হয়, এ ধরনের দৃশ্য নারী ও শিশুদের সামাজিক কল্যাণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে এবং কন্নড় সংস্কৃতির মূল্যবোধকে আঘাত করে।
এরপর কমিশন সেন্সর বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানায়। তবে সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি)-র সূত্র জানায়, টিজারটি শুধু ইউটিউবে প্রকাশিত হওয়ায় এটি তাদের এখতিয়ারের বাইরে। সিনেমা হলে প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত ছবি ও ট্রেলারেই কেবল সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক—ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত প্রোমো কনটেন্টে তা প্রযোজ্য নয়।
এদিকে সমাজকর্মী দিনেশ কাল্লাহল্লি-ও সিবিএফসি চেয়ারম্যান প্রসূন যোশিকে চিঠি দিয়ে টিজারের দৃশ্যগুলোকে ‘স্থূলভাবে অশালীন ও নৈতিকভাবে আপত্তিকর’ বলে অভিযোগ করেছেন।
পরিচালকের প্রতিক্রিয়া
সমালোচনার জবাবে পরিচালক গীতু মোহনদাস ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন, ‘মানুষ যখন নারীর ক্ষমতার ভাষা বোঝার চেষ্টা করছে, আমি তখন নিশ্চিন্তে আছি।’ তাঁর এই বক্তব্য নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়। অন্যদিকে পরিচালক রাম গোপাল ভার্মা প্রকাশ্যে মোহনদাসের সাহসী সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন।
‘টক্সিক’ সম্পর্কে
‘টক্সিক’ ছবিতে যশের পাশাপাশি অভিনয় করছেন নয়নতারা, রুক্মিণী বসন্ত, কিয়ারা আদভানি, হুমা কুরেশি ও তারা সুতারিয়া। আগামী ১৯ মার্চ ছবিটি মুক্তির কথা রয়েছে, সেদিনই বক্স অফিসে মুখোমুখি লড়াই হবে ‘ধুরন্ধর পার্ট ২’-এর সঙ্গে।
এনডিটিভি অবলম্বনে