মন খারাপের কথা বললেন জেফার
এই সময়ের আলোচিত সংগীতশিল্পী জেফার রহমান। প্লেব্যাক থেকে নিজের মৌলিক গানে তরুণদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। তাঁকে দেখা গেছে অভিনয়েও। নিজের কাজের প্রচারের বাইরে খুব একটা কথা বলতে শোনা যায় না জেফারকে। তবে গতকাল সোমবার রাতে ফেসবুকে ভক্তদের উদ্দেশে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন তিনি, যেখানে বলেছেন তাঁর হতাশার কথা।
৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ভিডিও বার্তায় নিজের কাজের স্বীকৃতি না পাওয়া নিয়ে কথা বলেন।
জেফার বলেন, ‘অনেকেরই ধারণা আমি শুধু গান করি, কণ্ঠশিল্পী, যেটা ঠিক আছে। কারণ, আমরা পেছনে কতটা কাজ করি, সেটা দেখাই না। আপনারা জানবেন না, সেটাও স্বাভাবিক।’
জেফার জানান, কিছু বিষয় তাঁর অনেক দিন পরে মনে হয়েছে; সে জন্যই এই ভিডিও বার্তা দিয়েছেন তিনি।
জেফার বলেন, ‘সত্যিকারের অর্থে আমি শুধু গান করি না; গান সুর করা, বানানো, কথা, প্রস্তুতি, মিউজিক ভিডিওসহ পরিকল্পনা—আমার অনেক কিছু করতে হয়। আমি গান লিখি, সুর করি এবং আমার গানের ৯০ শতাংশই আমার সুর করা। গানের লিরিক্সের সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম।’
গান প্রকাশের পর প্রতিক্রিয়া নিয়েও কথা বলেন জেফার। তিনি বলেন, ‘এত কিছু করে গান প্রকাশের পর প্রশংসা, গালি—সবই খাওয়ার পর যখন মানুষ গানের পেছনে, আমার পেছনে আমার অবদান বোঝে না; তখন ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে সেটা প্রভাব ফেলে; বিশেষ করে এখন। সেটা নিয়ে এখন কথা বলছি।’
ভিডিওর শেষে জেফার জানান, এখন থেকেই তিনি মাঝেমধ্যে নিজের চিন্তা ভক্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবেন।
নারী শিল্পীদের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে জেফার বলেন, ‘প্লিজ, আপনারা শিল্পীদের, বিশেষ করে নারী শিল্পীদের একটু সাপোর্ট করেন। আমাদের সামাজিক নানা বাধা ডিঙিয়ে কাজ করতে হয়, তারপর যখন অনেক ধরনের বিষয় আসে, তখন হতাশ হয়ে যাই। বাংলাদেশের মতো দেশে এ রকম একটা কাজ (গান) বেছে নিয়েছি...আমাদের সাহায্য আমাদের উৎসাহিত করবে।’