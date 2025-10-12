তাঁর পুরস্কার উসকে দিয়েছে নতুন বিতর্ক

তাঁর পুরস্কার উসকে দিয়েছে নতুন বিতর্ক
২৪টি মনোনয়ন পেয়ে আগে থেকেই হট ফেবারিট ছিল ‘লাপাতা লেডিজ’, মূল আসরেও সর্বোচ্চ ১৩টি পুরস্কার পেয়ে বাজিমাত করল কিরণ রাওয়ের সিনেমাটি। গত শনিবার রাতে গুজরাটের আহমেদাবাদের ইকেএ অ্যারেনায় বসেছিল ফিল্মফেয়ারের ৭০তম আয়োজন। পুরস্কার, পারফরম্যান্স, করণ জোহর, শাহরুখ খান ও মনীশ পালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে জমজমাট।
আলিয়ার রেকর্ড, সমালোচনার ঝড়
‘জিগরা’ ছবির জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন আলিয়া ভাট। আগে থেকেই তাঁর ঝুলিতে পাঁচটি ব্ল্যাক লেডি ছিল, আরেকটি যুক্ত হলো। এবার দিয়ে টানা তিনবার সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতলেন আলিয়া। ছয়টি পুরস্কার নিয়ে কাজল ও নূতনের রেকর্ড ভাঙলেন আলিয়া। তবে তাঁর এই পুরস্কার উসকে দিয়েছে নতুন বিতর্ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা। কেউ বলছেন, আলিয়ার পুরস্কার বলিউডে স্বজনপ্রীতির ধারণাকেই আরও শক্ত করেছে। আবার কেউ বলছেন, এবার মনোনয়ন পাওয়া অন্যান্য অভিনেত্রী—কারিনা কাপুর খান, কৃতি শ্যানন, শ্রদ্ধা কাপুর, ইয়ামি গৌতম বা টাবুর তুলনায় তিনি শ্রেয়তর।
সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন কার্তিক আরিয়ান। ‘চান্দু চ্যাম্পিয়ন’ সিনেমায় ভারতের হয়ে প্যারা অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণপদক পাওয়া ক্রীড়াবিদ মুরলিকান্ত পেটকারের চরিত্রে অভিনয় করেন তিনি।
অনুমিতভাবেই সেরা ছবি হয়েছে ‘লাপাতা লেডিজ’, ছবিটির জন্য সেরা নির্মাতাও হয়েছেন কিরণ রাও। ছবির দুই অভিনয়শিল্পী রবি কৃষাণ ও ছায়া কদম জিতেছেন সেরা পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার।
সেরা নবগত অভিনেতা হয়েছেন লক্ষ্য লালওয়ানি (‘কিল’), অভিনেতা নিতাংশি গোয়েল (‘লাপাতা লেডিজ’) ও নির্মাতা আদিত্য সুহাস জাম্বলে (‘আর্টিকেল ৩৭০’)।
সমালোচকে সেরা রাজকুমার-প্রতিভা
শ্রীকান্ত সিনেমায় ভারতীয় শিল্পপতি শ্রীকান্ত বোল্লার চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন রাজকুমার রাও। সমালোচকদের বিচারে তিনিই হয়েছেন সেরা অভিনেতা। ‘লাপাতা লেডিজ’-এর জন্য সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন প্রতিভা রাংটা। সমালোচকদের চোখে সেরা সিনেমা হয়েছে সুজিত সরকারের আই ওয়ান্ট টু টক।
গানে সেরা অরিজিৎ-মধুবন্তী
সংগীতেও প্রায় সব পুরস্কারই পেয়েছে ‘লাপাতা লেডিজ’। ছবির ‘সাজনি’ গানের জন্য সেরা পুরুষ কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন অরিজিৎ সিং। গানটির জন্য সেরা গীতিকার হয়েছেন প্রশান্ত পান্ডে। সিনেমাটি সেরা মিউজিক অ্যালবামের পুরস্কারও পেয়েছে। ‘স্ত্রী ২’ সিনেমার আলোচিত আইটেম গান ‘আজ কি রাত’ গেয়ে সেরা নারী কণ্ঠশিল্পী হয়েছে মধুবন্তী বাগচী।
আরও পুরস্কার ও পারফরম্যান্স
ফিল্মফেয়ারে এবার আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন জিনাত আমান ও শ্যাম বেনেগাল। এ বছর সুবর্ণজয়ন্তী পূর্ণ করা শোলে পায় ফিল্মফেয়ার স্পেশাল অ্যাওয়ার্ডস। ফিল্মফেয়ার আরডি বর্মণ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অচিন্ত ঠক্কর (‘জিগরা’ ও ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি’)।
পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন কৃতি শ্যানন, অনন্যা পান্ডে প্রমুখ।
তথ্যসূত্র: ফিল্মফেয়ার, হিন্দুস্তান টাইমস