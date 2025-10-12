‘ফিল্মফেয়ার এখন আলিয়া ফেয়ার’, আলিয়ার পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক

‘ফিল্মফেয়ার এখন আলিয়া ফেয়ার’, আলিয়ার পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক
বলিউডে আরেকটি নতুন রেকর্ডের মালিক এখন আলিয়া ভাট। সদ্য অনুষ্ঠিত ৭০তম ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অনুষ্ঠানে নিজের চলচ্চিত্র ‘জিগরা’র জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতে নিলেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে নূতন ও কাজলের পাঁচবারের জয় পেছনে ফেলে ছয়বারের সেরা অভিনেত্রীর খেতাব জিতলেন আলিয়া। এ নিয়ে টানা তিনবার সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন আলিয়া। তবে তাঁর এই পুরস্কার উসকে দিয়ে নতুন বিতর্ক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
কেউ বলছেন, আলিয়ার পুরস্কার বলিউডে স্বজনপ্রীতি নিয়ে ধারণাকেই আরও শক্ত করেছে। আবার কেউ বলছেন, এবার মনোনয়ন পাওয়া অন্য অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান, কৃতি শ্যানন, শ্রদ্ধা কাপুর, ইয়ামি গৌতম বা টাবুর তুলনায় তিনি শ্রেয়তর। এর আগে আলিয়া ‘উড়তা পাঞ্জাব’, ‘রাজি’, ‘গাল্লি বয়’, ‘গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি’ ও ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’র জন্য পুরস্কার জেতেন।
সমালোচনার ঝড়
আলিয়ার ধারাবাহিক জয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে তীব্র বিতর্ক। একজন লিখেছেন, ‘টানা এতবার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, অথচ তাঁর অভিনয় নিয়ে দর্শকের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। এই বছরও মনে হয়েছিল অন্য কেউ জিতবে, কিন্তু আবারও আলিয়া!’ অন্য একজনের কটাক্ষ, ‘অন্য অভিনেত্রীদের মনোনয়ন দেওয়ারই দরকার নেই। বরং ফিল্মফেয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করুক আলিয়া ভাট আজীবন বিজয়ী।’
কেউ কেউ পুরোনো কিংবদন্তিদের টেনে বলেন, ‘আমরা বড় হয়েছি ওয়াহিদা রেহমান, শ্রীদেবী, মাধুরী দীক্ষিতদের কথা শুনে। কেউ ভালো অভিনেত্রী হলে তাকে তুলনা করা হয় মাধুরী বা শ্রীদেবীর সঙ্গে, আলিয়ার নয়।’ আরেকজনের মন্তব্য, ‘শাহরুখ খান ও দিলীপ কুমার যখন সেরা অভিনেতার সর্বাধিক পুরস্কারজয়ী, কেউ তাঁদের প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ করে না। আলিয়া এখনো সে স্তরে পৌঁছাননি।’ ‘ফিল্মফেয়ার এখন আলিয়া ফেয়ার!’ এমন কথাও লিখেছেন কেউ কেউ।
তবে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেলেও এ নিয়ে আলিয়া এখনো টুঁ শব্দটি করেননি।
কী নিয়ে ‘জিগরা’
ভাসান বালা পরিচালিত এই সিনেমায় ভাইয়ের জন্য বোনের ভালোবাসার গল্প তুলে আনা হয়েছে। সিনেমায় আলিয়া ভাটের ছোট ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বেদাঙ্গ রায়না। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের ধর্মা প্রোডাকশন। অভিনেত্রীর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ইটারনাল সানশাইন প্রোডাকশনসও এই সিনেমায় লগ্নি করেছে।
ছবির গল্পে দেখা যায়, ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে দুই ভাই-বোন। আত্মীয়দের কাছে অযত্নে মানুষ হয়েছে। আদরের সেই ভাই বিদেশে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার। আর ভাইকে ছাড়িয়ে আনতে অসাধ্য সাধন করতে প্রস্তুত বোন আলিয়া।
ছবিতে অ্যাকশনর্ধমী চরিত্রে দেখা গেছে আলিয়াকে। অভিনেত্রীকে কখনো দেখা গেছে বুলেট ছুড়তে, কখনো মারামারি করতে, কখনো আবার গাড়ি নিয়ে স্টান্ট করতে। মুক্তির পর ছবিটি সেভাবে দর্শক টানতে পারেনি, সমালোচকদের কাছেও পেয়েছিল মিশ্র প্রতিক্রিয়া।