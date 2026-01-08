অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ের ‘গোপন কথা’ ফাঁস করলেন নায়িকা

অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিংয়ের ‘গোপন কথা’ ফাঁস করলেন নায়িকা
চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে প্রশ্ন জাগে—পর্দায় এত বাস্তব মনে হওয়া চুম্বন বা প্রেমের দৃশ্যগুলো কীভাবে শুট করা হয়? এসব দৃশ্যে অভিনয়ের জন্য কি শিল্পীদের আলাদা কোনো মানসিক প্রস্তুতি বা দক্ষতার প্রয়োজন হয়?
আলোচিত অভিনেত্রী গিরিজা ওক সম্প্রতি অন্তরঙ্গ দৃশ্যের শুটিং নিয়ে এমন কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, যা অনেক দর্শকের রোমান্টিক কল্পনাকে খানিকটা ভেঙে দিতে পারে।
সম্প্রতি লাল্লানটপকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ‘জওয়ান’ সিনেমার এই অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, পর্দায় একেবারে অপরিচিত কাউকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রোমান্স করার জন্য তিনি নিজেকে কীভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন?
গিরিজা জানান, বহু নারীই তাঁকে এ প্রশ্ন করেছেন। তবে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য—পর্দায় চুম্বনদৃশ্যের শুটিং মোটেও আবেগনির্ভর নয়, বরং এটি পুরোপুরি একটি কারিগরি ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া।
গিরিজা বলেন, ‘শুটিংয়ের সময় শব্দ ঠিক রাখার জন্য এসিগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে সবাই ঘেমে একাকার। শরীরে মাইক লাগানো থাকে, কেউ হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে ঘাম শুকাচ্ছে। হঠাৎ কেউ এসে বলে, “নিচ দিক থেকে আলো কম”, তখন মুখে আলো ফেলতে থার্মোকলের একটি টুকরা এনে ধরা হয়। আরেকজন চুল ঠিক করছে। এত মানুষ যখন আপনাকে দেখছে, তখন রোমান্স আসবে কীভাবে?’ ‘চুমু মানে কার্ডবোর্ডে চুমু’ পর্দার আড়ালের বাস্তবতা আরও স্পষ্ট করে গিরিজা বলেন, ‘একবার কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, “পর্দায় চুমু খাওয়ার অনুভূতি কেমন।” আমি বলেছিলাম, এটা কার্ডবোর্ডে চুমু খাওয়ার মতো। কোনো আবেগই থাকে না, সবকিছু একেবারেই যান্ত্রিক।’
গিরিজা আরও জানান, অনেক সময় ক্যামেরার খুব কাছ থেকে সংলাপ দিতে হয়। সেটি শিল্পীর ক্লোজআপ শট হয়, তখন বিপরীতের অভিনেত্রী বা অভিনেতা সেখানে থাকেনই না।
কে এই গিরিজা ওক
গিরিজা ওক মূলত মারাঠি ও হিন্দি চলচ্চিত্রে কাজের জন্য পরিচিত। ‘গুলমোহর’, ‘লজ্জা’সহ একাধিক জনপ্রিয় মারাঠি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। পাশাপাশি কন্নড় সিনেমা ‘হাউস ফুল’-এও দেখা গেছে তাঁকে।
বলিউডে গিরিজা অভিনয় করেন আমির খানের ২০০৭ সালের জনপ্রিয় ছবি ‘তারে জমিন পর’-এ, যেখানে তাঁর চরিত্রের নাম ছিল জাবিন। এরপর ‘শোর ইন দ্য সিটি’ (২০১০) এবং শাহরুখ খানের ‘জওয়ান’ (২০২৩) ছবিতেও অভিনয় করেন তিনি। টেলিভিশনে সনি চ্যানেলের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘লেডিস স্পেশাল’-এ চার নারী যাত্রীর গল্পে অন্যতম প্রধান চরিত্রে ছিলেন গিরিজা।
ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও তাঁর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। ‘মডার্ন লাভ: মুম্বাই’সহ বেশ কয়েকটি সিরিজ করেছেন তিনি। গত বছর আলোচিত হয়েছেন মনোজ বাজপেয়ীর সঙ্গে ‘ইন্সপেক্টর জেন্দে’ ওয়েব ফিল্মে অভিনয় করে।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে