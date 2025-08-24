বিজেপিকে থালাপতি বিজয়ের হুঙ্কার, নির্বাচনী লড়াইয়ের ঘোষণা

বিজেপিকে থালাপতি বিজয়ের হুঙ্কার, নির্বাচনী লড়াইয়ের ঘোষণা
সিনেমায় ক্যারিয়ারের তুঙ্গে থাকা অবস্থায় রাজনীতিতে যোগ দেন দক্ষিণি তারকা থালাপতি বিজয়। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে সিনেমা ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি। তাঁর দলের নাম তামিলাগা ভেটরি কাজাগম (টিভিকে)।
দল ঘোষণার আট মাস পর এ বছরের অক্টোবরে প্রথমবারের মতো জনসভায় আসেন বিজয়। সেই জনসভায় বলেছিলেন, ‘রাজনীতি সিনেমা নয়, যুদ্ধক্ষেত্র।’
৯ মাসের ব্যবধানে আলোচনার তুঙ্গে রয়েছে টিভিকে। গত বৃহস্পতিবার মাদুরাই জেলায় দলটির মহাসমাবেশে যোগ দেন বিজয়। সমাবেশের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাবেশে তিনি জানান, মাদুরাই পূর্ব আসন থেকে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।
নির্বাচনে কোনো জোটে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের একমাত্র আদর্শগত শত্রু বিজেপি, আর একমাত্র রাজনৈতিক শত্রু ডিএমকে। টিভিকে কোনো রাজনৈতিক সুবিধার জন্য গড়ে ওঠা দল নয়।’
বিজয় আরও বলেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই হবে ক্ষমতাসীন ডিএমকে এবং তাঁর দলের মধ্যে।
এই দক্ষিণি তারকার জন্ম চেন্নাইয়ে। তাঁর আসল নাম যোসেফ বিজয় চন্দ্রশেখর। ভক্তদের কাছে তিনি ‘থালাপতি’ নামে জনপ্রিয়। বিজয়ের বাবা এস এ চন্দ্রশেখর কলিউডের নামকরা চিত্রপরিচালক ছিলেন। বাবার পরিচালিত ১৫টি ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। এর মধ্যে ছয়টি সিনেমায় বিজয় শিশু অভিনেতা।
সুপারস্টার রজনীকান্তের তিনি অনেক বড় ভক্ত। ১৯৮৫ সালে ‘নান সিবাপু মনিথন’ ছবিতে রজনীকান্তের সঙ্গে শিশু অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছিলেন বিজয়। ১৮ বছর বয়সে নায়ক হিসেবে আবির্ভাব। নিজের নামে (বিজয়) আটটি ছবিতে কাজ করেছেন। এখন পর্যন্ত বিজয় ৬৫টি ছবিতে কাজ করেছেন। অধিকাংশই বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে।