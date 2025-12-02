সামান্থা-রাজের প্রথম দেখা, গোপন ডেটিং থেকে বিয়ে

সামান্থা-রাজের প্রথম দেখা, গোপন ডেটিং থেকে বিয়ে
প্রেমের গুঞ্জনের মধ্যে বিয়ে সারলেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ও নির্মাতা রাজ নিধুমুরু। সোমবার সকালে ইশা যোগা সেন্টারের লিং ভৈরবী মন্দিরে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়েছে। এনডিটিভি অবলম্বনে দুজনের সম্পর্ক নিয়ে আরও তথ্য থাকল।
প্রথম দেখা
অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর আলোচিত সিরিজ ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’-এ কাজ করতে গিয়ে রাজ নিধুমুরুর সঙ্গে সামান্থার প্রথম দেখা। সিরিজটি পরিচালনা করেন রাজ। সিরিজে রাজি চরিত্রে দেখা গেছে সামান্থাকে। তবে সেটে দুজনের সম্পর্কটা পেশাদার ছিল, সম্পর্কটা তখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে গড়ায়নি।
আবার একসঙ্গে সামান্থা ও রাজ
‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ২’-এর সাফল্যের পর আরেক সিরিজ ‘সিটাডেল: হানি বানি’-তে যুক্ত হন সামান্থা। সিরিজটি করতে গিয়ে দুজনের সম্পর্কটা গাঢ় হয়েছে।
‘নতুন শুরু’
এর মধ্যে চলচ্চিত্র প্রযোজনায় যাত্রা করেন সামান্থা। ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি পোস্ট করে সামান্থা লেখেন, ‘নতুন শুরু।’ ছবিতে রাজ নিধুমুরুকেও দেখা গেছে। তখন দুজনকে নিয়ে গুঞ্জনটা আরও জোরালো হয়, কেউ কেউ বলছিলেন, তাঁরা আগের তুলনায় আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছেন।
সত্যিকারের ভালোবাসা পাওয়া
এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে বয়সের ত্রিশের দশকে এসে সত্যিকারের ভালোবাসা খুঁজে পাওয়ার কথা লেখেন সামান্থা। পোস্টকে ঘিরে অনেকে বলছিলেন, রাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককেই ইঙ্গিত করেছেন সামান্থা। তত দিনে গোপনে ডেটিং করা শুরু করেন দুজন।
ডেট্রয়েটে সামান্থা ও রাজ
এ বছরের জুলাইয়ে মিশিগানের ডেট্রয়েট সফরে গিয়েছিলেন সামান্থা। সেখানে তোলা ছবিতে সামান্থার সঙ্গে রাজকেও দেখা গেছে। একটি ছবিতে দেখা গেছে, রাজ হাত ধরে হাঁটছেন সামান্থার সঙ্গে, তাঁর হাত সামান্থার কাঁধে রাখা—দুজনের মুখে প্রশস্ত হাসি।
এবং বিয়ে
সামান্থা রুথ প্রভু ও নির্মাতা রাজ নিধুমুরুর প্রণয়ের সম্পর্কটি অবশেষে পরিণয়ে রূপ নিয়েছে। আজ সোমবার বিয়ে সেরেছেন তাঁরা। ইনস্টাগ্রামে বিয়ের ছবি পোস্ট করে সামান্থা বিয়ের তারিখ লিখেছেন, ‘০১.১২.২০২৫।’