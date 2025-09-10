আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের হুমকি একাই লড়েছিলেন এই অভিনেত্রী

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের হুমকি একাই লড়েছিলেন এই অভিনেত্রী
আশি ও নব্বইয়ের দশকে বলিউডে আন্ডারওয়ার্ল্ডের প্রভাব ছিল তীব্র। সিনেমায় অর্থ ঢালতেন মাফিয়ারা, আবার তারকারাও হুমকি পেতেন নানা কারণে। ভয় পেয়ে অনেকেই চুপ করে থাকতেন। তবে এক অভিনেত্রী সাহস করে সেই অন্ধকার শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি প্রীতি জিনতা।
‘চোরি চোরি চুপকে চুপকে’-এর সময়ের হুমকি
২০০১ সালে সালমান খান ও রানী মুখার্জির সঙ্গে ‘চোরি চোরি চুপকে চুপকে’ ছবিতে অভিনয় করেন প্রীতি। সে সময় খবর ছড়ান, ছবিটিতে নাকি বিনিয়োগ করেছিলেন আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন ছোটা শাকিল। পুলিশ বিষয়টি জানার পর ছবির প্রিন্ট জব্দ হয়, পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যেই প্রীতি ও আরও কয়েকজন তারকা হুমকির ফোন পান। তবে অন্যদের মতো ভয় পেয়ে পিছু হটেননি তিনি।
একাই আদালতে দাঁড়ানো
মামলা আদালতে গেলে পুলিশ জিজ্ঞাসা করে, তারকারা কি সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত? অধিকাংশই গা বাঁচান, আন্ডারওয়ার্ল্ডকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করতে চাননি। কিন্তু প্রীতি জিনতা পিছপা হননি। তিনি আদালতে স্পষ্টভাবে গ্যাংয়ের নাম উল্লেখ করেন এবং জানান, তাঁকে ফোন করে টাকা দাবি করা হয়েছিল।
তারপর কী ঘটেছিল
প্রীতির সাহসী সাক্ষ্যের পর পুলিশ গ্রেপ্তার করে অর্থ লগ্নিকারী ভরৎ শাহ ও প্রযোজক নাজিম রিজভিকে। বলিউড ইতিহাসে প্রীতির এই পদক্ষেপ বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, যেখানে এক নায়িকা কেবল পর্দায় আলোই ছড়াননি বরং ছিলেন অনন্য সাহসের প্রতীকও।
