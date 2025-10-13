কোল্ডপ্লের কনসার্টে ‘সাইয়ারা’ জুটি, প্রেম জমে উঠেছে?

কোল্ডপ্লের কনসার্টে ‘সাইয়ারা’ জুটি, প্রেম জমে উঠেছে?
‘সাইয়ারা’ সিনেমায় আহান পান্ডে ও অনীত পড্ডার রসায়ন দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। পর্দা ছাপিয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও নাকি তাঁরা চুটিয়ে প্রেম করছেন, সিনেমাটি মুক্তির পর থেকেই গুঞ্জনটা ছড়িয়েছে।
গুঞ্জনের মধ্যে দুজনকে একসঙ্গে শপিং মলে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে গুঞ্জন নিয়ে এখনো কোনো কথা বলেননি তাঁরা।
অনীত পড্ডার জন্মদিনে আজ কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দিয়েছেন আহান পান্ডে। ছবির পাশাপাশি ভিডিও রয়েছে।
কোল্ডপ্লের কনসার্টে তোলা ছবিতে ‘সাইয়ারা’ জুটিকে খোশমেজাজে দেখা গেছে। কেউ কেউ ধারণা করছেন, ছবিগুলো এই বছরের জানুয়ারিতে মুম্বাইয়ে কোল্ডপ্লের কনসার্টে তোলা।
কেউ কেউ বলছেন, এসব ছবি প্রকাশের মাধ্যমে দুজনের প্রেমের গুঞ্জনকে অনেকটা ভিত্তি দিলেন আহান পান্ডে। একজন রেডিটে লিখেছেন, ‘নিশ্চয়ই ওরা প্রেম করছে, ঈশ্বর ওদের মঙ্গল করুন।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘ওরা একসঙ্গে কোল্ডপ্লেতে গেছে। আহমেদাবাদ নাকি মুম্বাইয়ে? কী দারুণ, জন্মদিনের শুভেচ্ছা।’
১৮ জুলাই মুক্তি পায় মোহিত সুরির রোমান্টিক ড্রামা ‘সাইয়ারা’। সিনেমাটি দিয়ে বলিউডে আহানের অভিষেক ঘটে। এর আগে অনীত ‘সালাম ভেঙ্কি’ ও ‘বিগ গার্লস ডোন্ট ক্রাই’–এ অভিনয় করেছেন। তবে ‘সাইয়ারা’ দিয়ে দর্শকমহলে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছেন তিনি।
সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে এক তরুণ সংগীতশিল্পীকে ঘিরে, যিনি এক নবীন সাংবাদিকের প্রেমে পড়েন। দুজনের সম্পর্কটা যতই গভীর হতে থাকে, ঘটনা ততই ভিন্ন দিকে বাঁক নেয়। সংগীতশিল্পীর চরিত্রে আহান ও সাংবাদিকের চরিত্রে অনীত অভিনয় করেছেন।
ছবিটি বক্স অফিসে দারুণ সাড়া ফেলেছে। সিনেমাটি বিশ্বজুড়ে প্রায় ৫৭০ কোটি রুপি আয় করেছে। এটি ২০২৫ সালের অন্যতম সর্বাধিক আয়কারী চলচ্চিত্র।
