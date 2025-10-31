জেমাইমা–বন্দনায় বলিউড তারকারা

জেমাইমা–বন্দনায় বলিউড তারকারা
নারী বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলে ভারতকে ফাইনালে তুলেছেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার সেমিফাইনালে ১২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নাবি মুম্বাইয়ে ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলে প্রশংসায় ভাসছেন জেমাইমা। কারিনা কাপুর থেকে বরুণ ধাওয়ান—বলিউড তারকারাও জেমাইমাকে রীতিমতো স্যালুট জানিয়েছেন।
ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচটি দেখতে ভারতে ইউনিসেফের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন কারিনা কাপুর। ভারতের জয়টা কাছ থেকে দেখেছেন তিনি।
কারিনা কাপুর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিখেছেন, ‘আমি যেমনটা বলি, মেয়েরা সবই পারে। মেয়েরা দারুণ খেলেছে; আমাদের মেয়েরা ফাইনালে উঠেছে।’
ম্যাচ জেতার পর জেমাইমা রদ্রিগেজের কান্নার দৃশ্য ক্রিকেট অনুরাগীদের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান, তিনি টুর্নামেন্টের শুরু থেকে অ্যাংজাইটিতে (মানসিক চাপ) ভুগেছেন। মানসিকভাবে দুর্বলতার মধ্যে গেছেন, দিনের পর দিন কেঁদেছেন তিনি।
অ্যাংজাইটি নিয়ে কথা বলার জন্য জেমাইমাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোন। তিনি জেমাইমার ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘মানসিক দুর্বলতার কথা প্রকাশ করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।’
অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী লিখেছেন, ‘পুরো দলকে স্যালুট জানাই, আর বিশেষ করে জেমাইমাকে চাপের মধ্যে সেই শান্ত সেঞ্চুরির জন্য স্যালুট জানাই।’
জেমাইমা রদ্রিগেজের ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে বরুণ ধাওয়ান লিখেছেন, ‘মাই হিরো।’
নির্মাতা ঋষভ শেঠি লিখেছেন, ‘ভারতের জন্য কী অসাধারণ মুহূর্ত। জেমাইমার সেঞ্চুরিটি মনের রাখার মতো।’ এর বাইরে বলিউড অভিনেতা সুনীল শেঠি, অর্জুন রামপালসহ আরও অনেকে এই ব্যাটারের প্রশংসা করেছেন।