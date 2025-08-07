বলিউড

ধানুশের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিলেন ম্রুণাল

বিনোদন ডেস্ক
ম্রুণাল ঠাকুর ও ধানুশছবি: কোলাজ

মুম্বাইয়ে ‘সন অব সরদার ২’ ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর পর ভারতীয় অভিনেতা ধানুশ ও ম্রুণাল ঠাকুরের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দুজনের বন্ধুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ভক্তদের চোখ এড়ায়নি। এরপরই শুরু হয় গুঞ্জন, দুজন কি প্রেম করছেন?

আরও পড়ুন

প্রেমে ব্যর্থতার ‘যন্ত্রণায়’ কলেজে ফেল করেছিলেন জনপ্রিয় এই তারকা

গুঞ্জনের পালে এবার লেগেছে নতুন হাওয়া। সম্প্রতি ধানুশের দুই বোন কার্তিকা কার্তিক ও বিমলা গীথাকে ইনস্টাগ্রামে অনুসরণ করছেন ম্রুণাল। আর এতেই জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়। একে সম্পর্কের সম্ভাব্য ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন নেটিজেনরা।
এর আগে ১ আগস্ট ম্রুণালের জন্মদিনের পার্টিতেও উপস্থিত ছিলেন ধানুশ। শুধু তা–ই নয়, ধানুশের পরবর্তী সিনেমা ‘তেরে ইশ্ক মে’-এর একটি ঘরোয়া আয়োজনেও অভিনেত্রীকে দেখা যায়।

এদিকে নিউজ ১৮-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দক্ষিণি সিনেমায় ম্রুণাল ঠাকুরের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিই দুজনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। প্রতিবেদনে এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘হ্যাঁ, এটা সত্যি যে তাঁরা ডেট করছেন। তবে এটা একদম নতুন, এখনই তা জনসমক্ষে আনার ইচ্ছা নেই। তবে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাতে সংকোচবোধ করছেন না।’
ধানুশ এর আগে রজনীকান্তের কন্যা নির্মাতা ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তকে বিয়ে করেছিলেন। ২০২২ সালে তাঁরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৪ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ২০ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।


তথ্যসূত্র: এনডিটিভি

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন