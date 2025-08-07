ধানুশের সঙ্গে প্রেমের গুঞ্জন উসকে দিলেন ম্রুণাল
মুম্বাইয়ে ‘সন অব সরদার ২’ ছবির বিশেষ প্রদর্শনীর পর ভারতীয় অভিনেতা ধানুশ ও ম্রুণাল ঠাকুরের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দুজনের বন্ধুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ভক্তদের চোখ এড়ায়নি। এরপরই শুরু হয় গুঞ্জন, দুজন কি প্রেম করছেন?
গুঞ্জনের পালে এবার লেগেছে নতুন হাওয়া। সম্প্রতি ধানুশের দুই বোন কার্তিকা কার্তিক ও বিমলা গীথাকে ইনস্টাগ্রামে অনুসরণ করছেন ম্রুণাল। আর এতেই জল্পনা আরও ঘনীভূত হয়। একে সম্পর্কের সম্ভাব্য ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন নেটিজেনরা।
এর আগে ১ আগস্ট ম্রুণালের জন্মদিনের পার্টিতেও উপস্থিত ছিলেন ধানুশ। শুধু তা–ই নয়, ধানুশের পরবর্তী সিনেমা ‘তেরে ইশ্ক মে’-এর একটি ঘরোয়া আয়োজনেও অভিনেত্রীকে দেখা যায়।
এদিকে নিউজ ১৮-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দক্ষিণি সিনেমায় ম্রুণাল ঠাকুরের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিই দুজনকে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। প্রতিবেদনে এক ঘনিষ্ঠ সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘হ্যাঁ, এটা সত্যি যে তাঁরা ডেট করছেন। তবে এটা একদম নতুন, এখনই তা জনসমক্ষে আনার ইচ্ছা নেই। তবে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সময় কাটাতে সংকোচবোধ করছেন না।’
ধানুশ এর আগে রজনীকান্তের কন্যা নির্মাতা ঐশ্বরিয়া রজনীকান্তকে বিয়ে করেছিলেন। ২০২২ সালে তাঁরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৪ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। ২০ বছরের দাম্পত্য জীবনে তাঁদের দুই সন্তান রয়েছে।
