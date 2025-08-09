এর চেয়ে ভালো শুরু হতে পারত না

এর চেয়ে ভালো শুরু হতে পারত না
ছোটবেলা থেকেই অডিশনে অংশ নিচ্ছেন শুভাঙ্গী দত্ত। কখনো হাল ছাড়েননি এই নবাগত অভিনেত্রী। অবশেষে অনুপম খেরের প্রযোজনা ও পরিচালনায় ‘তনভি দ্য গ্রেট’ ছবি দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছেন এই তরুণ অভিনয়শিল্পী। মুম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন প্রথম আলোর মুম্বাই প্রতিনিধি দেবারতি ভট্টাচার্য
সাধারণত নবাগতরা প্রেমের ছবি দিয়ে অভিনয়জীবন শুরু করেন। কিন্তু শুভাঙ্গী ‘তনভি’ নামের এক অটিস্টিক মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এ প্রসঙ্গই আড্ডার শুরুতে এল। শুভাঙ্গীর ভাষ্যে, ‘আমার মনে হয়, এর চেয়ে ভালো “ডেব্যু” আমি জীবনে কল্পনা করতেও পারব না। এই ছবিতে সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি। তনভি চরিত্রটি অনেক চ্যালেঞ্জিং। শুরুতেই এমন চরিত্রে সুযোগ পাওয়া মানে, অভিনেত্রী হিসেবে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। চরিত্রটি ভীষণ অনুপ্রেরণাদায়ক এবং ব্যতিক্রমী। সব মিলিয়ে শুরুটা দারুণ হয়েছে।’
‘তনভি দ্য গ্রেট’ ছবির ট্যাগলাইন—‘অন্য রকম, কিন্তু কম নয়’। অনুপম খের অভিনীত, পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে গত ১৮ জুলাই। বক্স অফিসে সেভাবে সফলতা না পেলেও ‘তনভি’ দর্শকের হৃদয়ে গভীর ছাপ রেখেছে। বিশেষ প্রশংসিত হয়েছে নবাগত শুভাঙ্গীর অভিনয়। আলোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। বলা হচ্ছে, শুভাঙ্গী বহুদূর যাবেন।
মুম্বাইতে বড় হলেও সিনেমার জগতে শুভাঙ্গী সম্পূর্ণ নতুন। তাই শুরুতে দিশাহারা ছিলেন। কোথায় যাবেন, বুঝতে পারতেন না। সেসব দিনের গল্পও শোনালেন, ‘১৩ বছর বয়স থেকে অডিশনে যাই। খবর পেলে স্কুল থেকে পালিয়ে সেখানে হাজির হতাম। তখন ভালো করে মেকআপ করতাম না, অনেক অদ্ভুত সাজে অডিশনে যেতাম। প্রচুর অডিশন দিয়েছি, কিন্তু সুযোগ পাইনি। অনুপম স্যারের অ্যাক্টর প্রিপেয়ার্সে তিন মাসের অভিনয়ের কোর্স করেছি। এরপর “তনভি” ছবির জন্য অডিশন দিই। নির্বাচিত হই। এখন মনে হয়, আগে সুযোগ না পাওয়ায় ভালো হয়েছে, না হলে তনভি হওয়ার সুযোগ পেতাম না। কারণ, অনুপম স্যার একদম নতুন মুখ খুঁজছিলেন।’
শুভাঙ্গী জানালেন, তনভি হয়ে ওঠার পুরো প্রক্রিয়াটা তিনি দারুণ উপভোগ করেছেন। ‘আমি আমার কাজকে ভালোবাসি। শুধু মনের আনন্দে কাজ করতাম। এটা আমার প্রথম সুযোগ, তাই এর অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা। অনুপম স্যার বলেছিলেন, “প্রশিক্ষণের সময় যা শিখেয়েছি, শুটিংয়ের সময় তা ভুলে নিজের খুশিতে অভিনয় করো। তোমার নিজের মতো করো।” আমিও তা–ই করেছি।’
অভিনেতা ও পরিচালক অনুপম খের সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘তিনি শুধু ভালো অভিনেতা ও পরিচালকই নন, মানুষ হিসেবেও অসাধারণ। খুব বড় মনের মানুষ। আমি শুধু অভিনয়ের “মেন্টর” হিসেবেই নয়, জীবনের “মেন্টর” হিসেবেও ওনাকে দেখতে চাই।’
‘তনভি দ্য গ্রেট’ ছবিতে পল্লবী যোশি, অরবিন্দ স্বামী, জ্যাকি শ্রফ, বোমান ইরানি প্রমুখ অভিনয় করেছেন। শুভাঙ্গী জানালেন, ‘এত বড় বড় তারকার মধ্যে আমি এক ক্ষুদ্র নগণ্য মানুষ। শুরুতে তাঁদের মধ্যে ভয় লাগত, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তা কেটে যায়। আমরা এক পরিবারের মতো হয়ে উঠেছিলাম। তাঁদের প্রত্যেকের হৃদয় পবিত্র। তাঁরা যেভাবে গাইড ও মেলামেশা করেছেন, তা আমার কল্পনার বাইরে। তাঁদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি, যা ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে।’
আড্ডার শেষে আগামী প্রকল্প সম্পর্কে জানতে চাইলে শুভাঙ্গী বলেন, ‘দেখি, হয়তো আবার তনভির মতো কোনো ব্যতিক্রমী চরিত্রে আসব। এখন হাতে কিছু নেই, তাই আবার অডিশনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। বহুদূর যেতে হবে।’