সুপারহিট এই ৭ সিনেমা ফিরিয়েছিলেন দীপিকা

সুপারহিট এই ৭ সিনেমা ফিরিয়েছিলেন দীপিকা
ফিরিয়ে দেওয়া এসব সিনেমা অনেকটি পরে সুপারহিটও হয়। জেনে নেওয়া যাক দীপিকা পাড়ুকোনের ফিরিয়ে দেওয়া সাত সিনেমার কথা।
‘রকস্টার’ (২০১১)
ইমতিয়াজ আলীর আলোচিত ছবি ‘রকস্টার’-এর নায়িকা হওয়ার প্রস্তাব যাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দীপিকাও ছিলেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তিনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত নায়িকা হন নার্গিস ফাকরি। যদিও ছবিটি মুক্তির পর দর্শকের কাছে তুমুল জনপ্রিয়তা পায়, বিশেষ করে রণবীর কাপুরের অভিনয় আর এআর রাহমানের সুর এখনো ভোলার নয়।
‘ধুম ৩’ (২০১৩)
যশরাজ ফিল্মসের জনপ্রিয় ‘ধুম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তিতে নায়িকা হওয়ার প্রস্তাবও পান দীপিকা। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তিনি প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেন। পরে ওই চরিত্রে অভিনয় করেন ক্যাটরিনা কাইফ। ‘ধুম ৩’ বক্স অফিসে সুপারহিট হয়, তবে ভক্তরা এখনো কল্পনা করেন, যদি দীপিকা থাকতেন, ছবির রূপ কেমন হতো!
‘রয়’ (২০১৫)
রণবীর কাপুর, অর্জুন রামপাল আর জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজকে নিয়ে নির্মিত রোমান্টিক থ্রিলার ‘রয়’ ছবির নায়িকা হিসেবে প্রথমে ভাবা হয়েছিল দীপিকা পাড়ুকোনকে। কিন্তু সময়ের জটিলতায় তিনি প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দেন। পরে চরিত্রটি করেন জ্যাকুলিন। ছবিটি মুক্তির পর মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেলেও এর গান ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ‘সূরজ ডুবা হ্যায়’ গানটি টপ চার্টের শীর্ষে ছিল।
‘সুলতান’ (২০১৬)
আলী আব্বাস জাফরের পরিচালনায় সালমান খানের সুলতান ছিল ২০১৬ সালের অন্যতম বড় হিট ছবি। এর নায়িকা চরিত্র ‘আরফা’-র জন্য প্রথমেই দীপিকাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তবে তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরে চরিত্রটি করেন আনুশকা শর্মা আর দর্শকের প্রশংসা কুড়ান দারুণভাবে। তবে দীপিকা কেন প্রস্তাব ফিরিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। অনেকে মনে করেন, ছবিতে সালমান থাকায় তিনি না করে দেন।
‘ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস ৭’ (২০১৫)
দীপিকার সামনে হলিউড অভিষেকের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল এই সিনেমা। ভিন ডিজেলের বিপরীতে দীপিকার অভিনয়ের কথা ছিল, কিন্তু তখন বলিউডের ব্যস্ত সূচির কারণে তিনি সুযোগটি হাতছাড়া করেন। পরে চরিত্রটি করেন নাথালি ইমানুয়েল। যদিও দুই বছর পর ‘এক্সএক্সএক্স: রিটার্ন অব দ্য জেন্ডার কেজ’ দিয়ে হলিউডে অভিষেক ঘটে দীপিকার। সে ছবিতেও ছিলেন ভিন ডিজেল।
‘বার বার দেখো’ (২০১৬)
রোমান্টিক এই ছবিতে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার বিপরীতে প্রথমে দীপিকাকে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তিনি কাজটি করেননি। পরে ছবিতে অভিনয় করেন ক্যাটরিনা কাইফ। যদিও ছবিটি দর্শকের মন জয় করতে পারেনি, এর গান কালা চশমা হয়ে ওঠে সুপারহিট।
‘গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি’ (২০২২)
সঞ্জয় লীলা বানশালির আলোচিত এই ছবিতে গাঙ্গুবাই চরিত্রে দীপিকাকে নেওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল, তবে তা বাস্তবে রূপ নেয়নি। চরিত্রটি করেন আলিয়া ভাট। পরে এটি হয়ে ওঠে আলিয়ার ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা অভিনয়, যা তাঁকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়।