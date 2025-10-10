‘মানুষকে ভয় দেখাতে আমার মজা লাগে’

‘মানুষকে ভয় দেখাতে আমার মজা লাগে’
অভিনেত্রী টিয়া বাজপেয়ীকে শেষবার বড় পর্দায় দেখা গিয়েছিল ‘লকিরে’ ছবিতে। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া এই ছবির অন্যতম মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এরপর বলিউডকে বিদায় জানিয়ে পাড়ি জমান লন্ডনে, তারপর কিছুদিন ছিলেন দুবাইয়ে। বিদেশে কয়েক বছর কাটিয়ে অবশেষে আবারও দেশে ফিরেছেন টিয়া। শুধু ফেরা নয়, ফিরেই বড় পর্দায় নতুন ছবি নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি।
তাঁর নতুন ছবির নাম ‘লিলি রোজ (পার্ট ওয়ান)’। এই ছবিতেই শুরু হচ্ছে টিয়ার অভিনয়জীবনের নতুন অধ্যায়। সম্প্রতি বলিউড বাবলের সঙ্গে আলাপে টিয়া শেয়ার করেছেন দেশফেরা, বিরতি, নতুন চরিত্র এবং ‘হরর গার্ল’ তকমা নিয়ে তাঁর ভাবনার গল্প।
‘বিরতি নয়, রিচার্জ’
ছোট্ট এক বিরতির পর রুপালি পর্দায় ফিরছেন টিয়া বাজপেয়ী। বিরতির কারণ জানতে চাইলে তিনি হেসে বলেন, ‘আমি সব সময় বলি, ব্রেক আসলে সত্যিকারের ব্রেক নয়। এটা অনেকটা পরবর্তী ঝড়ের আগে নিজেকে রিচার্জ করা।’
এই বিরতির সময় তিনি গান লিখেছেন, সুর করেছেন, কিছু শর্ট ফিল্ম বানিয়েছেন, আর অনেকটা সময় কাটিয়েছেন নিজের সঙ্গে। ‘আমি ব্যস্ত ছিলাম নানা কাজ নিয়ে। একদিকে লেখালেখি, অন্যদিকে সংগীতচর্চা। পৃথিবীটা দেখছিলাম নতুন চোখে। একই সঙ্গে আমি অপেক্ষা করছিলাম এমন এক চরিত্রের, যা আমার কাছে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ,’ বললেন টিয়া।
ভৌতিক ঘরানায় স্বাচ্ছন্দ্য
টিয়া বাজপেয়ীকে বলিউডে সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ভৌতিক ঘরানার ছবিতে। ‘হনটেড থ্রিডি’, ‘১৯২০: ইভিল রিটার্নস’—সবখানেই তিনি দর্শককে একই সঙ্গে মুগ্ধ ও শিহরিত করেছেন। দর্শক থেকে নির্মাতা—সবাই যেন এই ঘরানায় তাঁকে বেশি দেখতে চান। কেন এই ধারাতেই বারবার ফিরে আসেন?
প্রশ্ন শুনে টিয়া মৃদু হেসে বলেন, ‘এর কারণ হয়তো আমি মিষ্টি থেকে ভয়ানক রূপে বদলে যেতে পারি। হরর মানে বৈসাদৃশ্য—নিরীহতার সঙ্গে অন্ধকারের সাক্ষাৎ। পরিচালকেরা আমাকে এই কারণেই বেছে নেন, কারণ আমি দুই বিপরীত দিক সমানভাবে প্রকাশ করতে পারি। সত্যি বলতে, মানুষকে ভয় দেখাতে আমার দারুণ মজা লাগে।’
‘টাইপকাস্ট’ নয়, ‘কমপ্লিমেন্ট’
বলিউডে অনেক সময় দেখা যায়, কোনো অভিনেতা নির্দিষ্ট ঘরানার ছবিতে কাজ করলে তাঁকে ‘টাইপকাস্ট’ করে ফেলা হয়। কিন্তু টিয়া বাজপেয়ী এই শব্দটাকে ভয় পান না। বরং তিনি সেটাকেই নিজের শক্তি মনে করেন। ‘আমাকে যদি সবাই হরর ছবির মুখ বলেন, আমি এটাকে প্রশংসা হিসেবেই নিই। আমি যদি কোনো ঘরানায় ভালো হই, তাহলে দর্শক আমাকে বারবার সেখানেই দেখতে চাইবেন, এটাই তো ভালোবাসা। তবে লিলি রোজ ছবিতে আমি একেবারেই নতুন ধরনের চরিত্রে কাজ করেছি। এই ছবির পর মানুষ আমাকে শুধু হরর গার্ল হিসেবে নয়, লিলি রোজ হিসেবেও মনে রাখবেন।’ বলেন অভিনেত্রী।
স্থানান্তর নয়, রূপান্তর
ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্তকে টিয়া দেখেন নতুন শেখার সুযোগ হিসেবে। ‘যুক্তরাজ্যে যাওয়া আমার জন্য স্থানান্তর নয়, বরং রূপান্তর ছিল,’ বললেন তিনি। সে সময়টায় তিনি ইংরেজি উচ্চারণ ঝালিয়ে নিয়েছেন, অভিনয়ের নতুন কৌশল শিখেছেন, আন্তর্জাতিক নির্মাতাদের চিন্তাভাবনা পড়েছেন। ‘বিদেশে থাকার সময় আমি সত্যিই দেশকে মিস করতাম—সেটের পাগলামি, বলিউডের শোরগোল, লাইট–ক্যামেরা–অ্যাকশন–এর রোমাঞ্চ...আমি এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দ,’ যোগ করেন টিয়া।
নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষা
‘লিলি রোজ’ ছবির গল্প এক নারীকে ঘিরে, যিনি নিজের অতীতের ভয় আর বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেন। পরিচালক জানিয়েছেন, টিয়ার চরিত্রটিই ছবির কেন্দ্রবিন্দু। ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী শীতেই। দেশে ফিরে টিয়া বাজপেয়ী যেন আবারও বলিউডে আলো ছড়াতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, ‘আমি কখনোই বলিউড থেকে বিদায় নিইনি। আমি কেবল নতুন করে শিখে, নতুন আলোয় ফিরছি।’