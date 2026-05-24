আবার ‘দৃশ্যম’জাদু, ৩ দিনেই ১০০ কোটি পার

বিনোদন ডেস্ক
‘দৃশ্যম ৩’–এর পোস্টার। ইনস্টাগ্রাম থেকে

২০১৩ সালে মুক্তির পরই জিতু জোসেফের মালয়ালম থ্রিলার ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। পরে এর সিক্যুয়েলটিও ব্যাপক প্রশংসিত হয়। একইভাবে ব্যবসায়িক সাফল্য পায় হিন্দি রিমেক দুটিও। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির কেন্দ্রে আছেন জর্জ, একজন সাধারণ কেব্‌ল ব্যবসায়ী। কিন্তু পরিবারকে বাঁচাতে তাঁর বুদ্ধির সঙ্গে টক্কর দিতে পারে কম মানুষই। এবার এসেছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিনেমা ‘দৃশ্যম ৩’। গত বৃহস্পতিবার মোহনলালের জন্মদিনে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটি। মুক্তির পর প্রথম তিন দিনেই সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ১০০ কোটি টাকা আয় করেছে।

ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট স্যাকনিল্কের তথ্যমতে, মুক্তির তৃতীয় দিনে ভারতে ছবিটির নিট আয় হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এতে তিন দিনে দেশের বাজারে মোট নিট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৪০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। আর বিশ্বব্যাপী ছবিটির মোট আয় পৌঁছেছে ১১৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা।

দর্শক উপস্থিতির দিক থেকেও শক্ত অবস্থানে রয়েছে ছবিটি। ভারতজুড়ে ৫ হাজার ১৮৫টি শোতে শনিবার গড়ে ৫০ দশমিক ২ শতাংশ আসন পূর্ণ ছিল। সবচেয়ে বেশি সাড়া মিলেছে মালয়ালম সংস্করণে, যেখানে গড় উপস্থিতি ছিল ৬৬ দশমিক ৫২ শতাংশ। বিশেষ করে সন্ধ্যা ও রাতের শোগুলো ছিল প্রায় হাউসফুল। সন্ধ্যার শোতে উপস্থিতি ছিল ৭৫ দশমিক ৪২ শতাংশ আর রাতের শোতে ৭২ দশমিক ৭৫ শতাংশ।
ছবিটির সবচেয়ে বড় বাজার হয়ে উঠেছে কেরলমের কোচি শহর। সেখানে ২৩৮টি শোতে গড় দর্শক উপস্থিতি ছিল ৮৮ দশমিক ৩ শতাংশ।

‘দৃশ্যম ৩’–এ মোহনলাল। এক্স থেকে

ছবির সাফল্যে দর্শকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন মোহনলাল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘১৩ বছর ধরে এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা, সমর্থন ও বিশ্বাস প্রতিদিন আমাদের বিনীত করে। “দৃশ্যম ৩” এখন সফলভাবে প্রেক্ষাগৃহে চলছে।’
‘দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির শুরু ২০১৩ সালে। এরপর একে একে মুক্তি পায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তি। প্রতিবারই রহস্য, পারিবারিক আবেগ আর বুদ্ধিদীপ্ত গল্প বলার কারণে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে সিরিজটি।

২০১৩ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম ‘দৃশ্যম’ ভারতীয় থ্রিলার সিনেমার ইতিহাসই বদলে দিয়েছিল। সাধারণ কেব্‌ল অপারেটর জর্জকুট্টি কীভাবে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যান, সেই গল্প দর্শকদের এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে সিনেমাটি পরে হিন্দি, তামিল, তেলেগু, কন্নড়সহ বিভিন্ন ভাষায় রিমেক হয়। এমনকি চীন ও শ্রীলঙ্কায়ও তৈরি হয়েছে স্থানীয় সংস্করণ।

এরপর করোনা মহামারির সময়ে ওটিটিতে মুক্তি পায় ‘দৃশ্যম ২’। থিয়েটারে মুক্তি না পেলেও ছবিটি সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ায়। তাই তৃতীয় কিস্তি নিয়ে দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া।

‘দৃশ্যম ৩’ ছবিতে আবারও ফিরে এসেছে জর্জকুট্টির পরিবার। জর্জকুট্টির চরিত্রে আগের মতোই আছেন মোহনলাল। রানী জর্জের চরিত্রে মীনা, অঞ্জু চরিত্রে আনসিবা হাসান ও অনু চরিত্রে এস্থার অনিল।

ইন্ডিয়া টুডে অবলম্বনে

