আমির খানের সিনেমা দিয়ে ফিরছেন ইমরান খান

আমির খানের সিনেমা দিয়ে ফিরছেন ইমরান খান
দীর্ঘ ১০ বছরের বিরতি ভেঙে পর্দায় ফিরছেন বলিউড অভিনেতা ইমরান খান। আমির খান প্রোডাকশনসের নতুন ছবি ‘হ্যাপি প্যাটেল: খতরনাক জাসুস’–এর অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিওতে তাঁর বিশেষ উপস্থিতির ঝলক দেখা গেছে, যা মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়েছে ভাইরাল। এ ছবির মাধ্যমে নির্মাতা হিসেবে অভিষেক হচ্ছে অভিনেতা বীর দাসের। ছবিতে আরও দেখা যাবে অভিনেত্রী মোনা সিংকে। ছবিটি মুক্তি পাবে নতুন বছরের ১৬ জানুয়ারি।
ঘোষণায় চমক
আমির খান প্রোডাকশনস প্রকাশিত ভিডিওটি শুরু হয় আমির খান ও বীর দাসের মজাদার কিছু কথোপকথন দিয়ে। আমির খান সেখানে পরিচালক বীর দাসকে ভর্ৎসনা করে বলেন ‘হ্যাপি প্যাটেল’-এ অ্যাকশন, রোমান্স ও ড্যান্স নম্বর—যার কথা আলোচনা হয়েছিল, তার কিছুই নেই। তিনি ছবিটিকে ‘ফ্লপ’ বলে দাবি করেন।
কিন্তু ভিডিওর শেষ দিকে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসা দর্শকেরা উল্টো সুরে কথা বলেন—তারা উচ্ছ্বসিতভাবে সেই সব উপাদান, যেমন অ্যাকশন, রোমান্স ও আইটেম গানের প্রশংসা করেন, যা অনুপস্থিত বলে মনে করেছিলেন আমির খান। এরপরই বীর দাস, মোনা সিং ও বিশেষ চরিত্রে ইমরান খানকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।
ইমরানের ফেরা
২০০৮ সালের ব্লকবাস্টার ‘জানে তু ইয়া জানে না’ দিয়ে তারকা বনে যাওয়া ইমরান খানের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল ২০১৫ সালের ‘কাট্টি বাট্টি’। এর ব্যর্থতার পরেই তিনি অভিনয় থেকে লম্বা বিরতি নেন। হ্যাপি প্যাটেলে বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি, নেটফ্লিক্সের একটি ‘রোমান্টিক-কমেডি’ ঘরানার ছবি দিয়ে পুরোদমে ফিরছেন ইমরান খান। এপ্রিল মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এতে তাঁর বিপরীতে থাকবেন ভূমি পেডনেকর। ছবিটি পরিচালনা করছেন ‘ব্রেক কে বাদ’–এর পরিচালক দানিশ আসলাম।
প্রত্যাবর্তনকে ‘স্বাভাবিক অগ্রগতি’ হিসেবে দেখছেন ইমরান খান। জানান, ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহবিচ্ছেদের মতো পরিবর্তন ও ব্যক্তিগত বিকাশের পরেই তিনি আবার ক্যামেরার সামনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।