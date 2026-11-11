৫০ বছরেও কেন বিয়ে করেননি সাইফের বোন সাবা

৫০ বছরেও কেন বিয়ে করেননি সাইফের বোন সাবা
বলিউডের নবাব পরিবারের সদস্য তিনি। মা শর্মিলা ঠাকুর, ভাই সাইফ আলী খান ও বোন সোহা আলী খান—তিনজনই অভিনয়জগতে পরিচিত মুখ। কিন্তু পরিবারের অন্যদের মতো আলোচনার কেন্দ্রে থাকতে পছন্দ করেন না সাবা পতৌদি। নিজের মতো করেই জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। বয়স ৫০ পেরিয়েছে, এখনো বিয়ে করেননি। কেন বিয়ের সিদ্ধান্ত নেননি, সম্প্রতি সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন সাবা।
নেহা ধুপিয়া ও অঙ্গদ বেদির সঙ্গে এক আলাপচারিতায় নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন সাবা। জানান, জীবনে কখনো তাঁর প্রথম প্রেমিকও ছিল না। তবে কৈশোর পেরোনোর পর থেকেই পরিবার ও পরিচিতজনদের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব আসতে শুরু করে।
সাবার কথায়, ১৮-১৯ বছর বয়স থেকেই বিয়ের জন্য অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এমনকি ১৯ বছর বয়সে কলকাতার এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে প্রায় হয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ, তখনো বিয়ের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি।
সাবা বলেন, ‘আমি তখন সত্যিই বিয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই সেই সম্পর্ক আর এগোয়নি।’
বিয়ের প্রতি অবশ্য কখনোই অনাগ্রহী ছিলেন না সাবা। পরবর্তী সময়ে জীবনসঙ্গী খোঁজার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু মনের মতো কাউকে খুঁজে পাননি। তাঁর ভাষায়, ‘এমন কাউকে খুঁজে পাইনি, যার সঙ্গে সত্যিকার অর্থে মানসিক ও জীবনযাপনের মিল রয়েছে।’
বাবার ব্যক্তিত্বই কি জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল
জীবনসঙ্গী খুঁজে না পাওয়ার পেছনে বাবার প্রভাবের কথাও বলেছেন সাবা। তাঁর বাবা মনসুর আলী খান পতৌদি ছিলেন ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক। ক্রিকেট মাঠে যেমন তাঁর নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ছিল, ব্যক্তিজীবনেও ছিলেন আকর্ষণীয়, বিনয়ী ও দায়িত্বশীল মানুষ। সাবার কাছে বাবা ছিলেন এক অনন্য উদাহরণ।
সাবা বলেন, বাবার মতো কাউকে খুঁজছিলেন, বিষয়টি ঠিক এমন নয়। তবে বাবার কাছ থেকে যে মূল্যবোধ পেয়েছেন, তা তাঁর জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে।
সাবার ভাষায়, ‘আব্বা ছিলেন অসাধারণ একজন মানুষ। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বিনয়ী ও দায়িত্বশীল। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি আমাকে স্বাধীন হতে শিখিয়েছেন।’
অভিনেত্রী তাপসী পান্নুর একটি মন্তব্যও তাঁর মনে দাগ কেটেছে। তাপসী একবার বলেছিলেন, ‘আমার কোনো ছেলে নয়, একজন পরিণত পুরুষ প্রয়োজন।’ কথাটির সঙ্গে নিজের ভাবনার মিল খুঁজে পেয়েছেন সাবা। তাঁরও প্রত্যাশা ছিল এমন একজন মানুষের, যিনি শুধু সম্পর্কে জড়াবেন না, দায়িত্ব নিতে জানবেন এবং সঙ্গীর স্বাধীনতাকে সম্মান করবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কাউকে খুঁজে পাননি।
বিয়ে নিয়ে এখনো দরজা বন্ধ করেননি
তবে অবিবাহিত থাকাকে নিজের সচেতন সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন না সাবা। ২০২৬ সালের অক্টোবরে দেওয়া আরেক সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট করেছেন, জীবনে একজন সঙ্গী পাওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু শুধু বিয়ে করার জন্য আপস করতে চান না।
সাবা বলেন, ‘আমি একা থাকতে পারি, কিন্তু নিঃসঙ্গ নই। নিজের মতো করে থাকতে আমার ভালো লাগে।’
সাবার মতে, একটি সম্পর্কের ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক শ্রদ্ধা, যত্ন ও বন্ধুত্ব। শুধু শারীরিক আকর্ষণ বা রোমান্টিক রসায়ন দিয়ে সম্পর্ক টেকে না। এমন একজন মানুষ প্রয়োজন, যার সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়, যাঁকে বিশ্বাস করা যায়।
সাবার কথায়, ‘বিয়ের জন্য বিয়ে করতে চাই না। কাউকে প্রমাণ করারও কিছু নেই। সম্পর্কে থাকলে অনুভব করতে হবে, সেখানে আমাকে সম্মান করা হচ্ছে, আমার যত্ন নেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়টি দুজনের জন্যই সমান।’
অভিনয় নয়, বেছে নিয়েছেন ভিন্ন পেশা
সাবা পতৌদির জন্ম ১৯৭৬ সালের ১ মে, নয়াদিল্লিতে। ২০২৬ সালে ৫০ বছরে পা দিয়েছেন তিনি। মা শর্মিলা ঠাকুরের মতো অভিনয়ে আসেননি। ভাই সাইফ ও বোন সোহাও যখন চলচ্চিত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখন সাবা বেছে নিয়েছেন তুলনামূলক আড়ালের জীবন।
পেশায় তিনি একজন জুয়েলারি ডিজাইনার। নিজের নকশায় গয়না তৈরি করেন। পাশাপাশি ট্যারো কার্ড রিডার ও আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতা হিসেবেও কাজ করেন। তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইটে এসব পরিচয়ের পাশাপাশি ভোপালের ঐতিহ্যবাহী রাজপরিবারের দাতব্য সম্পত্তি ও তহবিল পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘আউকাফ-ই-শাহি’র মুতাওয়াল্লি বা প্রধান ট্রাস্টি হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।