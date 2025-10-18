রাশমিকা-আয়ুষ্মানের চুম্বন দৃশ্যে কাঁচি

রাশমিকা-আয়ুষ্মানের চুম্বন দৃশ্যে কাঁচি
ম্যাডক ফিল্মসের হরর-কমেডি ইউনিভার্সের নতুন সিনেমা ‘থাম্মা’। দেওয়ালি উপলক্ষে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ২১ অক্টোবর। এর মধ্যেই নতুন খবর, ছবির দুই তারকার চুম্বন দৃশ্যে কাঁচি চালিয়েছে ভারতীয় সার্টিফিকেশন বোর্ড।
সার্টিফিকেশন বোর্ডের নির্দেশনা
ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন সিনেমার তিনটি সংলাপে অডিও কাট ও একটিমাত্র ভিজ্যুয়াল পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে। ছবিতে ‘আলেক্সান্ডার’ শব্দটি ‘সিকান্দার’ দিয়ে বদলানো হয়েছে। অন্য একটি সংলাপে ‘অশ্বত্থামা’ শব্দটি মিউট করা হয়েছে। খুনের দৃশ্যে রক্ত পান করার সময়ের শব্দও কমিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে সবচেয়ে আলোচনায় রাশমিকা মান্দানা ও আয়ুষ্মান খুরানার চুম্বন দৃশ্য। ছবির দ্বিতীয়ার্ধে ছিল চুম্বনের দৃশ্যটি, যেটি ৩০ শতাংশ কমিয়ে মাত্র ৫ সেকেন্ড করতে বলা হয়েছে।
ভারতীয় সিনেমায় চুম্বনের দৃশ্যে কাঁচি এবারই প্রথম নয়। এর আগে চলতি মাসেই মুক্তি পাওয়া ‘সানি কি সংস্কারি তুলসি কুমারি’তে চুম্বনের দৃশ্য ৬০ শতাংশ কমানো হয়েছিল, ‘সাইয়ারা’য় ১০ সেকেন্ডের অন্তরঙ্গ দৃশ্য মুছে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল বোর্ড। কাট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ১৫ অক্টোবর সেন্সর সার্টিফিকেট প্রযোজকদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। ইউ/এ ১৬+ রেটিংসহ অনুমোদিত হয় সিনেমাটি। সার্টিফিকেট অনুযায়ী সিনেমার দৈর্ঘ্য ২ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড।
কাহিনির উৎস: ভারতীয় কিংবদন্তি
আদিত্য সরপতদার পরিচালিত এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন আয়ুষ্মান খুরানা, রাশমিকা মান্দানা, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী, পরেশ রাওয়াল। সিনেমাটি নিয়ে আয়ুষ্মান ভারাইটিকে বলেন, ‘এ সিনেমাটি সরাসরি ভারতীয় পুরাণ ও কিংবদন্তি থেকে অনুপ্রাণিত। আমরা প্রায়ই পশ্চিমা ধারণার দিকে তাকাই, কিন্তু অনেক ধারণার মূল আমাদের নিজেদের। এটি পশ্চিমা ধারার আগে থেকেই আমাদের সংস্কৃতিতে বিদ্যমান।’
আয়ুষ্মান আরও বলেন, ‘এটি আমার প্রথম প্রকৃত ফ্যান্টাসি প্রকল্প। কোভিডকালীন সময়ের একটি ছোট ধারণা থেকে শুরু হয়ে এখন এটি সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যে পরিণত হয়েছে। আমি এখানে একটি বেতাল চরিত্রে অভিনয় করছি—ভারতীয় লোককথার প্রেতাত্মা। কমেডি ও আবেগ আসে সাধারণ মানুষের অসাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে। এটি হরর নয়, বরং কমেডি; রোমান্স ও অ্যাকশন মিশ্রিত সিনেমা।’
রাশমিকা মান্দানা: ভারতীয় রূপ ও স্টাইলের মিলন
দক্ষিণী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা রাশমিকা এখন দারুণ সময় কাটাচ্ছেন। চলতি বছর তাঁর অভিনীত সিনেমা ‘ছাবা’ দারুণ সাফল্য পেয়েছে। নতুন সিনেমাটি নিয়ে তিনি ভ্যারাইটিকে বলেন, ‘এ সিনেমার গল্প শোনার পর থেকেই এই ইউনিভার্সের অংশ হতে উদ্গ্রীব হয়ে ছিলাম। সিনেমাটির চরিত্রগুলো আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত।’
প্রযোজক দিনেশ বিজন যোগ করেন, ‘রাশমিকার চরিত্রটি পুরো ইউনিভার্সের মধ্যে শারীরিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী।’
নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকীর নতুন চ্যালেঞ্জ
‘থাম্মা’ সিনেমার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী। সিনেমাটি নিয়ে তিনি ভ্যারাইটিকে বলেন, ‘এটা আমার জন্য একটি ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা। এটি আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ।’ প্রযোজক দিনেশ তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, ‘সুপার খলনায়ক যক্ষসানের চরিত্রে নওয়াজ অসাধারণ। তিনি চরিত্রকে মানবিক করেও দেখিয়েছেন।’
মজা, আবেগ ও পরিবার উপযোগী সিনেমা
দিনেশ বিজন সিনেমাটি নিয়ে বলেন, ‘“থাম্মা” আমাদের হরর ইউনিভার্সের মধ্যে সবচেয়ে মানবিক সিনেমা। এটি পুরো পরিবার নিয়ে দেখা যাবে ও খুবই মজার। সিনেমায় সামাজিক বার্তা রয়েছে, কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাবে। আমরা পুনরাবৃত্তি করি না—প্রতিটি সিনেমা আলাদা অনুভূতি দেয়।’
ভ্যারাইটি ও বলিউড হাঙ্গামা অবলম্বনে