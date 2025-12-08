বলিউড

থ্রি ইডিয়টসের সিক্যুয়াল আসছে কবে

‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবিতে আমির, মাধবন ও শারমানছবি: আএমডিবি

বলিউডের আলোচিত ও ব্যবসাসফল ছবি ‘থ্রি ইডিয়টস’ অনুরাগীদের জন্য দারুণ খবর। ১৫ বছর পর অবশেষে হচ্ছে এই ছবির সিক্যুয়াল। বহু প্রতীক্ষিত এই সিক্যুয়ালের চিত্রনাট্য চূড়ান্ত করেছেন পরিচালক রাজকুমার হিরানি, ছবির দৃশ্যধারণ শুরু হবে আগামী বছরের দ্বিতীয়ার্ধে।

প্রথম ছবির মতো আইকনিক চরিত্রে র‍্যাঞ্চো, ফারহান, রাজু এবং পিয়া হয়ে ফিরছেন আমির, কারিনা, মাধবন ও শারমান
ছবি: আএমডিবি

প্রতিবেদন থেকে আরও জানা গেছে, প্রথম ছবির মতো আইকনিক চরিত্রে র‍্যাঞ্চো, ফারহান, রাজু এবং পিয়া হয়ে ফিরছেন আমির খান, কারিনা কাপুর খান, আর. মাধবন ও শারমান যোশী। ছবিটি প্রযোজনা করবেন বিধু বিনোদ চোপড়া, হিরানি ও আমির খান। অর্থাৎ, পুরোনো ‘ড্রিম টিম’ আবার একসঙ্গে হচ্ছে।

জানা গেছে, সিক্যুয়ালের গল্পটি হবে প্রথম ছবির একটি ধারাবাহিকতা। ছবিটির ক্লাইম্যাক্সে চরিত্ররা যে যার পথে চলে গিয়েছিল, তার প্রায় ১৫ বছর পর থেকে নতুন গল্প শুরু হবে। এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, ‘চিত্রনাট্য চূড়ান্ত হয়েছে এবং পুরো টিম এটি নিয়ে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত। তারা মনে করে, প্রথম ছবির সেই ম্যাজিক আবার ফিরে এসেছে। গল্পটি প্রথম পর্বের মতোই মজার, আবেগময় এবং যথেষ্ট অর্থবহ।’
দীর্ঘদিন ধরেই রাজকুমার হিরানি ‘থ্রি ইডিয়টস’–এর সিক্যুয়াল নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছিলেন। কিন্তু প্রথম ছবির মতো একটি কালজয়ী সিক্যুয়াল বানাতে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলেন।

২০০৯ সালে মুক্তি পেয়ে ‘থ্রি ইডিয়টস’ একটি কাল্ট ক্ল্যাসিকে পরিণত হয়। এটি ২০০ কোটি রুপির ক্লাবে প্রবেশ করা প্রথম ভারতীয় ছবি হিসেবেও ইতিহাস গড়েছিল।


পিঙ্কভিলা অবলম্বনে

