শেষ পর্যন্ত থালাপতি বিজয়ের সিনেমাটি আটকে গেল

শেষ পর্যন্ত থালাপতি বিজয়ের সিনেমাটি আটকে গেল
দক্ষিণ ভারতের তারকা থালাপতি বিজয় অভিনীত শেষ সিনেমা ‘জন নায়াগান’–এর মুক্তি স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল ৯ জানুয়ারি ছবিটি মুক্তির কথা থাকলেও এখনো সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) থেকে সেন্সর সার্টিফিকেট না পাওয়ায় ছবির মুক্তি স্থগিত করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান।
ছবির সার্টিফিকেশন জটিলতা গড়িয়েছে আদালতে। ৯ জানুয়ারি রায় দেওয়ার কথা আদালতের। তবে সেদিনই ছবিটি মুক্তির দিন চূড়ান্ত থাকায় ঝুঁকিতে পড়তে চাচ্ছেন না প্রযোজকেরা। তাই মুক্তি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। আনুষ্ঠানিক এক বিবৃতি প্রকাশ করে ছবির মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জিও স্টুডিওস। পাশাপাশি ভারত ও বিদেশে অগ্রিম বুকিং করা টিকিটের অর্থ দর্শকদের ফেরত দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।
মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ায় হতাশ ভক্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তামিল ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা। অভিনেতা সিলাম্বরাসন টি আর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিজয়ের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন, ‘জনা নায়াগান’ যেদিন মুক্তি পাবে, সেদিনই শুরু হবে প্রকৃত উৎসব। অভিনেতা রবি মোহনও একই সুরে বলেন, ছবিটি মুক্তি পেলেই আনন্দ পূর্ণতা পাবে।
জটিলতা কোথায়
ছবিটি সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনে (সিবিএফসি) জমা পড়লে কয়েকটি দৃশ্য কাটছাঁটের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ শর্তে সার্টিফিকেট দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু হঠাৎ সার্টিফিকেশনের প্রক্রিয়া থামিয়ে নতুন করে গঠিত কমিটির কাছে ছবিটি রিভিউর জন্য পাঠানো হয়েছে। এরপরই প্রযোজকেরা মাদ্রাজ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।
এ ছবিতে থালাপতি বিজয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়ে, ববি দেওল, মমিতা বাইজু, গৌতম বাসুদেব মেনন, প্রকাশ রাজ, নারাইন, প্রিয়ামণি, সুনীলসহ অনেকে।
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া