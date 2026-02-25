অনেক টাকা আয় করলেও শেষে কিছুই থাকে না, শিল্পীদের সতর্ক করলেন তামান্না

অনেক টাকা আয় করলেও শেষে কিছুই থাকে না, শিল্পীদের সতর্ক করলেন তামান্না
দুই দশকের বেশি সময় ধরে ভারতীয় সিনেমায় সক্রিয় তামান্না ভাটিয়া। মাত্র ১৫ বছর বয়সে অভিনয়জীবন শুরু করা এই অভিনেত্রী আজ প্রতিষ্ঠিত তারকা। বড় বাজেটের ছবি, বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ড—সব মিলিয়ে আর্থিকভাবে সফল তিনি। তবু তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, অভিনয়জগতে নিয়মিত অনেক অর্থ উপার্জন করলেও সঠিক পরিকল্পনা না থাকলে একসময় সব হারানোর ঝুঁকি থেকে যায়।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তামান্না বলেন, অভিনয় পেশা বাইরে থেকে যতটা স্থিতিশীল মনে হয়, ভেতরে ততটাই অনিশ্চিত। ‘শিল্পীরা ধারাবাহিকভাবে অনেক টাকা উপার্জন করতে পারেন। কিন্তু যদি ঠিক সময়ে সঞ্চয় না করেন বা সেই অর্থ বাড়ানোর উপায় না খোঁজেন, একসময় দেখবেন হাতে তেমন কিছুই নেই’, এভাবেই সতর্ক করেছেন তিনি।
বাবার দূরদর্শিতা, শুরু থেকেই পরিকল্পনা
ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে আর্থিক বিষয়গুলো দেখভাল করতেন তাঁর বাবা। তামান্নার ভাষায়, কম বয়সে উপার্জনের জগতে প্রবেশ করলে সঠিক দিকনির্দেশনা খুব জরুরি। ‘আমার বাবা তখন আমার আর্থিক বিষয়গুলো সামলেছেন। এখনো পরামর্শ দেন। ছোট বয়সে যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখন বাবা-মায়ের সহায়তা পেয়েছি’, বলেন তিনি।
আজ তামান্নার বিনিয়োগ পোর্টফোলিও রয়েছে রিয়েল এস্টেট, গয়নার ব্যবসা ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের সমন্বয়। সম্প্রতি তিনি নিজস্ব ফাইন জুয়েলারি ব্র্যান্ডও চালু করেছেন। তাঁর মতে, আয় যতই হোক, তা বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিত বিনিয়োগ না থাকলে ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়।
তারকাদের আর্থিক পতনের নজির
তামান্নার বক্তব্য নতুন নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রে এর আগে একাধিক তারকার আর্থিক সংকটের উদাহরণ রয়েছে। নব্বইয়ের দশকে ব্যবসায়িক লোকসানে দেউলিয়ার মুখে পড়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। পরে অবশ্য ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি দেশের অন্যতম ধনী অভিনেতায় পরিণত হন।
একইভাবে ক্যারিয়ারের শীর্ষে থেকেও আর্থিক দুরবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন জ্যাকি শ্রফ। আরও আগে হিন্দি ছবির স্বর্ণযুগের জনপ্রিয় মুখ ভগবান দাদা ও ভারত ভূষণ জীবনের শেষভাগে আর্থিক কষ্টে দিন কাটিয়েছেন।
এই উদাহরণগুলো দেখিয়ে তামান্না বোঝাতে চেয়েছেন—তারকাখ্যাতি ও উচ্চ আয় সব সময় স্থায়ী সুরক্ষা দেয় না।
খ্যাতির আড়ালে অনিশ্চয়তা
চলচ্চিত্রশিল্পে সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে সময়, দর্শক-রুচি ও সুযোগের ওপর। একসময়ের জনপ্রিয়তা পরবর্তী সময়ে কমে যেতে পারে। তাই অভিনয়ের বাইরে বিকল্প আয়ের পথ ও বিনিয়োগ কৌশল তৈরি করা জরুরি—এমনটাই মনে করেন তামান্না।
তাঁর কথায়, ‘একটা ভারসাম্যপূর্ণ পরিকল্পনা থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।’ অর্থাৎ শুধু উপার্জন নয়, সেই অর্থকে সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা করাই দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার চাবিকাঠি।
নতুন প্রজন্মের জন্য বার্তা
তামান্নার এই মন্তব্য শুধু সহকর্মী অভিনেতাদের জন্য নয়, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। দ্রুত সাফল্য ও মোটা পারিশ্রমিকের প্রলোভনে ভেসে না গিয়ে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা গড়ে তোলার পরামর্শই দিয়েছেন তিনি।
অভিনয়জগৎ আলোঝলমলে, কিন্তু তার পেছনে রয়েছে কঠিন বাস্তবতা। সেই বাস্তবতার কথাই অকপটে তুলে ধরে তামান্না মনে করিয়ে দিলেন—খ্যাতি ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, কিন্তু সচেতন বিনিয়োগই হতে পারে টেকসই নিরাপত্তার ভিত্তি।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে