সিনেমা হলে গুলি,অগ্নিসংযোগ; কানাডায় বন্ধ হলো ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শনী

সিনেমা হলে গুলি,অগ্নিসংযোগ; কানাডায় বন্ধ হলো ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শনী
কানাডার অন্টারিও প্রদেশের একটি সিনেমা হলে অগ্নিসংযোগ ও গুলির পর ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। ফলে ‘কানতারা: আ লিজেন্ড চ্যাপটার ১’সহ অন্যান্য ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শনী স্থগিত রয়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তারা মনে করেন, দক্ষিণ এশিয়ার সিনেমা প্রদর্শনের কারণেই হামলার ঘটনা ঘটেছে। খবর ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের
হল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার সিনেমার প্রদর্শনী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য। প্রথম হামলার ঘটনা ঘটেছিল ২৫ সেপ্টেম্বর, যখন দুজন ব্যক্তি হলে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেন।
সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ সেই আগুন লাগানোর ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যায়, তারা গ্যাস ক্যান ব্যবহার করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন। অগ্নিকাণ্ড হলের বাইরের অংশেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এতে মাঝারি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
সিনেমার হলের এক্স অ্যাকাউন্টে বলা হয়েছে, ‘এটা প্রথমবার নয় যে আমরা ভারতীয় সিনেমার প্রদর্শনের কারণে হুমকির মুখোমুখি হয়েছি। নতুন করে হামলার ঘটনা আমাদের উদ্বিগ্ন করেছে, তবে আমরা সবার জন্য নিরাপদ পরিবেশে সিনেমা উপভোগ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এসব ঘটনা সেই প্রতিশ্রুতি থেকে আমাদের সরাতে পারবে না।’
প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সময় দুজন ব্যক্তি কালো হুডি পরিহিত অবস্থায় থিয়েটারের প্রবেশদ্বারে দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপ করছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এরপর থিয়েটারে আগুন ধরান। ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, তারা আগুন লাগানোর পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছে। এদিকে গতকাল বৃহস্পতিবার হলের বাইরে গুলির ঘটনাও ঘটেছে, তবে এ সময় সিনেমা হলের ভেতরে কেউ ছিল না।
প্রেক্ষাগৃহের প্রধান নির্বাহী জেফ নল বলেছেন, ‘আমরা বুঝতে পারছি যে অনেক দর্শক উৎসাহের সঙ্গে এই সিনেমাগুলো দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন; এই সিদ্ধান্তে যেকোনো অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’