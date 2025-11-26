‘প্রথম শুটেই বিকিনি পরা সহজ ছিল না’
অনেকে কৈশোরেই রাতারাতি তারকাখ্যাতি পান, কিন্তু পরে আর সে সাফল্য ধরে রাখতে পারেন না। তেমনই একজন সোনম খান। কৈশোরে বলিউডে পা রেখেই পেয়েছিলেন অল্প সময়ে ব্যাপক সাফল্য। মাধুরী দীক্ষিত ও শ্রীদেবীর মতো তারকাদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন, পাশাপাশি কাজ করেছেন অমিতাভ বচ্চন, ঋষি কাপুর, নাসিরুদ্দিন শাহদের মতো তারকাদের সঙ্গে। সোনম সম্প্রতি তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের একটি অভিজ্ঞতার কথা ইনস্টাগ্রামে প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, জীবনের প্রথম বিকিনি দৃশ্যের শুটিং করেছিলেন প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুরের সঙ্গে। যশ চোপড়া পরিচালিত ছবি ‘বিজয়’–এর সেই শুটিংয়ের স্মৃতি আজও তাঁর কাছে বিশেষ কিছু।
একটি ভিডিও শেয়ার করে সোনম খান লেখেন, ‘“বিজয়” ছবির প্রথম দিনের শুটিংয়ের কথা ভাবলে এখনো আবেগাপ্লুত হয়ে যাই। আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। এটাই ছিল ক্যামেরার সামনে আমার প্রথম কাজ, আর তখন আমাকে বিকিনি পরে একটি দৃশ্য করতে হয়েছিল। সেই দৃশ্যটির শুটিং হয়েছিল মাধ আইল্যান্ডে। সৌভাগ্যবশত, সবকিছু খুব ভালোভাবে হয়—এ জন্য যশজী ও ঋষি কাপুর স্যারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।’
সোনম আরও লেখেন, ‘এই রিলটি শেয়ার করার জন্য হয়তো আমাকে ট্রল করা হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তখন কাজ করেছিলাম আমার মা–বাবাকে সাহায্য করার জন্য। সত্যিই আমি খুব সাহসী মেয়ে ছিলাম—বিশেষ করে প্রথম শুটেই বিকিনি পরা মোটেও সহজ ছিল না। আজ এই রিলটি দেখে নিজেকেই বাহবা দিয়েছি—তখন যেমন ছিলাম, আজও ঠিক তেমনই আছি—সম্পূর্ণ নিজের মতো, নিঃসংকোচ। মানুষ আমাকে বিচার করুক বা না করুক, সেটা তাদের ব্যাপার। আমার মা–বাবা ও ঈশ্বর সব জানেন, সেটাই আমার কাছে আসল।’
শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, লাল রঙের বিকিনি পরে সমুদ্রের পানিতে শুয়ে রয়েছেন সোনম খান। তাঁর পাশেই রোমান্টিক দৃশ্যে রয়েছেন ঋষি কাপুর। গত মাসেও এই অভিনেত্রী ছবিটির আরেকটি বিকিনি দৃশ্যের একটি ক্লিপ শেয়ার করেছিলেন। সে সময় তিনি লিখেছিলেন, ‘দৃশ্যটি নিয়ে বলতে গেলে, যখনই যশজী “কাট”বলতেন, সঙ্গে সঙ্গে আমার হেয়ার স্টাইলিস্ট দৌড়ে এসে আমার দিকে ড্রেসিং গাউন এগিয়ে দিতেন। যশজী ও ঋষি কাপুর স্যার আমার স্টাইলিস্টকে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল অসাধারণ ভদ্রতা ও মর্যাদা। আর ঠিক এই দৃশ্য দিয়েই ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল।’
১৯৮৭ সালে তেলেগু সিনেমা ‘সম্রাট’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক সোনমের। নির্মাতা যশ চোপড়ার হাত ধরে তাঁর হিন্দি সিনেমায় যাত্রা। পর্দায় সাহসী অভিনয়ের জন্য তিনি আলাদা করে নজর কেড়েছিলেন। রাজেশ খান্না, ঋষি কাপুর, হেমা মালিনী, অনিল কাপুরের মতো তারকার সঙ্গে কাজ করেছেন অভিনেত্রী।
মাত্র ১৮ বছর বয়সেই সোনম বিয়ে করেন নিজের থেকে দ্বিগুণ বয়সী পরিচালক রাজীব রাইকে। রাজীব ছিলেন বিখ্যাত প্রযোজক গুলশান রাইয়ের ছেলে, যিনি ‘দেওয়ার’, ‘মোহরা’র মতো ছবি উপহার দিয়েছেন বলিউডকে। বিয়ের পর সোনম ধর্ম পরিবর্তন করেন এবং সিনেমার জগৎ থেকে সরে দাঁড়ান।
কিছুদিন পরই সম্পর্কে ফাটল দেখা দিল। শোনা যায়, রাজীব রাই আন্ডারওয়ার্ল্ড, বিশেষ করে আবু সালেমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এ ভয়েই তাঁরা মুম্বাই ছেড়ে বিদেশে চলে যান। তবে সোনম বিদেশে স্থায়ী হতে চাননি। তিনি ছেলেকে নিয়ে মুম্বাই ফিরে আসেন এবং একাই ছেলেকে মানুষ করেন। ছয় বছরের মাথায় ভেঙে যায় তাঁদের সংসার।
অনেক বছর পর, ২০১৭ সালে আবার বিয়ে করেন সোনম। বর মুরালি নামের এক ব্যক্তি। তিনি সিনেমা–দুনিয়ার কেউ নন। তখন সোনমের ছেলে গৌরবের বয়স ২৫। মজার ব্যাপার, দ্বিতীয় বিয়ের খবরটি সোনম প্রকাশ করেন আরও আট বছর পর, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে।
ইন্ডিয়াডটকম অবলম্বনে