প্রবল বিতর্কের পর অবশেষে মুখ খুললেন দীপিকা
গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রথম সন্তানের মা হয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এরপর দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেছিলেন, মা হওয়ার পর নতুন করে ক্যারিয়ার নিয়ে ভাববেন তিনি। কন্যা দুয়াই এখন তাঁর প্রথম প্রাধান্য। চলতি বছরের পর মাঝামাঝি জানা যায়, সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ ছবি থেকে বাদ পড়েছেন। জানা যায়, প্রতিদিন আট ঘণ্টা শুটিংয়ের শিফট নিয়ে নির্মাতার সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই বাদ পড়েন তিনি। কিছুদিন আগে এক কারণে ‘কাল্কি ২৮৯৮’-এর সিকুয়েল থেকেও বাদ পড়েন অভিনেত্রী। বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে প্রবল বিতর্ক হলেও এতদিন চুপ ছিলেন অভিনেত্রী। অবশেষে আট ঘণ্টার শিফট নিয়ে মুখ খুললেন দীপিকা।
সম্প্রতি সিএনবিসি-টিভি১৮-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দীপিকা বলেন, ‘ভারতীয় চলচ্চিত্রজগৎকে আমরা শিল্প বলি বটে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা কখনো শিল্পের মতো কাজ করিনি।’ ‘পুরুষ তারকারা বহু বছর ধরেই ৮ ঘণ্টা কাজ করেন’ উল্লেখ করে দীপিকা আরও বলেন, ‘আমি যদি নারী বলে এই দাবি জেদ মনে হয়, তাহলে তাই হোক। কিন্তু এটা তো গোপন কিছু নয় যে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পে অনেক পুরুষ সুপারস্টার বছরের পর বছর ধরে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করছেন। এটা নিয়ে কখনই খবরের শিরোনাম হয়নি।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমি এখন কারও নাম নিতে চাই না, তবে সবাই জানে—অনেক পুরুষ অভিনেতা সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে কাজ করেন, সাপ্তাহিক ছুটিতেও তাঁরা কাজ করেন।’
‘শিল্পটি খুবই বিশৃঙ্খল’
দীপিকার মতে, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পকে শিল্প বলা হলেও এটি কখনোই সংগঠিতভাবে চলেনি। তাঁর ভাষায়, ‘এই শিল্প খুবই বিশৃঙ্খল। সময় এসেছে এখানে কিছু নিয়মকানুন, পরিকল্পনা আর শৃঙ্খলা আনার।’
‘স্পিরিট’ ও ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’ থেকে সরে দাঁড়ানো
দীপিকার ‘স্পিরিট’ প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে যায়; কারণ, শুটিংয়ের সময় তিনি প্রতিদিন ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার শর্ত দিয়েছিলেন। জানা গেছে, মাতৃত্বের পর তিনি মেয়ের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু প্রযোজনা সংস্থা তাঁর অনুরোধ মেনে নেয়নি, ফলে তিনি প্রকল্প থেকে সরে দাঁড়ান।
কিছুদিন আগে ‘কাল্কি ২৮৯৮ এডি’-র প্রযোজনা সংস্থা বৈজয়ন্তী মুভিজ-এর পক্ষ থেকেও জানানো হয়, বিবেচনার পর দীপিকাকে এই সিকুয়েল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতে, ‘“কাল্কি”র মতো চলচ্চিত্রের জন্য আরও বেশি নিবেদন প্রয়োজন।’
সামনে দীপিকার নতুন সিনেমা
দীপিকা এখন ব্যস্ত সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত ‘কিং’ সিনেমার শুটিংয়ে। এই ছবিতে তাঁর সহশিল্পী শাহরুখ খান, সুহানা খান ও অভিষেক বচ্চন। এ ছাড়া তাঁকে দেখা যাবে আটলি পরিচালিত নতুন সিনেমায়। যেখানে তাঁর বিপরীতে আছেন আল্লু অর্জুন।