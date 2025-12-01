সানির সঙ্গে চুম্বনের দৃশ্যে জুহির অস্বস্তি, কী হয়েছিল সেদিন

সানির সঙ্গে চুম্বনের দৃশ্যে জুহির অস্বস্তি, কী হয়েছিল সেদিন
‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’–এ পাশের বাড়ির মেয়ের মিষ্টি ইমেজে জনপ্রিয় হওয়া জুহি চাওলা নব্বইয়ের দশকে শাহরুখ খান ও সানি দেওল—উভয়ের সঙ্গেই সফল জুটি গড়েছিলেন। যশ চোপড়ার ‘ডর’ মুক্তির বছরেই তিনি সানি দেওলের সঙ্গে অভিনয় করেন ধর্মেশ দর্শনের হিট অ্যাকশন–রোমান্স ‘লুটেরে’–তে। তবে ভেজা পোশাক ও চুম্বনের দৃশ্য নিয়ে জুহির অস্বস্তি ছিল, যা নিয়ে সেই সময়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল।
প্রযোজক সুনীল দর্শন স্মরণ করলেন, ‘লুটেরে’ জুহির ক্যারিয়ারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কম আলোচিত ছবি। তিনি বলেন, জুহির সম্ভাবনা তাঁরা একজন নির্মাতা হিসেবে আগেই দেখেছিলেন। তবে ছবিতে নায়িকার চরিত্রটি ছিল অনেকটা পশ্চিমা রূপে গড়া, যা নিয়ে শুরুতে জুহির কিছু দ্বিধা ছিল। বিশেষ করে সমুদ্রতটে ভেজা শার্ট পরে একটি গানের দৃশ্য—‘ম্যায় তেরি রানি তু রাজা’—এ নিয়ে তার আপত্তি ছিল।
সেই সময় দিব্যা ভারতীও ছবিটিতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু চরিত্রের সঙ্গে মানানসই মনে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জুহিকেই বেছে নেন পরিচালক ধর্মেশ দর্শন ও প্রযোজক সুনীল দর্শন।
চুম্বনদৃশ্য ঘিরে জুহির দ্বিধা
সুনীল দর্শন জানান, ছবির গল্পে জুহি ও সানি দেওলের মধ্যে একটি চুম্বনদৃশ্য ছিল, যা কেবল উত্তেজনা তৈরির জন্য নয়—দুই চরিত্রের আবেগগত দূরত্ব ভাঙার জন্যও জরুরি ছিল।
দৃশ্যটি প্রথম দিন শুট করার কথা থাকলেও দেখা গেল, জুহি সেটে নেই। পরে জানা যায়, তিনি উদয়পুরে আরেকটি ছবির শুটের কথা বলে দিনটি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। নির্মাতারা দৃশ্যটির গুরুত্ব বোঝান এবং অবশেষে তিনি রাজি হন।
নির্দেশকের পরামর্শে এক টেকে দৃশ্যটি ধারণ করতে রাখা হলো বহু ক্যামেরা। টেক শেষ হতেই জুহি দ্রুত সেট ছাড়েন। কিন্তু নির্মাতাদের মনে হয় দৃশ্যটি আরও ভালোভাবে করা যেত, তাই তাঁরা রিটেক চান।
তখনই জুহি স্পষ্টভাবে বলেন, ‘চুক্তি অনুযায়ী আমাকে একবার চুমু দিতে বলা হয়েছে। আমি সেটা করেছি। আর নয়।’ সুনীল দর্শনের ভাষায়, ‘এখন মনে হলে বিষয়টি খানিকটা শিশুসুলভ সরলতার মতো লাগলেও, তখন সেটি ছিল বেশ মিষ্টি মুহূর্ত। ফলে আর রিটেক করা হয়নি; প্রথম টেকই রাখা হয় চূড়ান্ত সম্পাদনায়।’
এই প্রযোজকের ভাষ্যে, ‘লুটেরে’ জুহির ক্যারিয়ারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। কারণ, পুরো ছবির ভার ছিল মূলত তাঁর ওপর—সে সময় যখন নায়িকাকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক ছবি ছিল খুবই বিরল।
