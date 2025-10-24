যমজ সন্তানের বাবা হচ্ছেন রাম চরণ
ভক্তদের খুশির খবর জানালেন জনপ্রিয় দক্ষিণি তারকা দম্পতি রাম চরণ ও উপাসন। যমজ সন্তানের মা-বাবা হচ্ছেন তাঁরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক আবেগঘন পোস্টে, খবরটি নিশ্চিত করেন অভিনেত্রী শোভানা।
দীপাবলির সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া তাঁদের বেবি শাওয়ার ছবি ও ভিডিও যেখানে পরিবার ও বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন।
অভিনেত্রী শোভানা এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লিখেছেন, ‘এবারের দেওয়ালি সত্যিই দারুণ গেল। ডাবল ধামাকা আসছে। রাম চরণ ও উপাসনার সংসারে জোড়া সন্তান আসছে। সব ঠিক থাকলে আগামী বছরই যমজ সন্তানের মা-বাবা হবেন তাঁরা।’
এর আগে রাম চরণ ও উপাসনা দ্বিতীয়বার গর্ভধারণের খবর ঘোষণা করে ইনস্টাগ্রামে একটি যৌথ পোস্টে করেছিলেন। এই দম্পতির প্রথম কন্যাসন্তান ক্লিন কারার জন্ম হয় ২০২৩ সালের ২০ জুন।
এই সুখবর দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। ভক্ত-অনুসারী থেকে সহকর্মীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাম চরণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
তারকাদের মধ্যে জাহ্নবী কাপুর, কাজল আগারওয়াল, তৃষা কৃষ্ণান, সামান্থা রুথ প্রভু অভিনন্দন জানিয়েছেন।
পর্দায় রাম চরণকে সবশেষ দেখা গেছে চলতি বছর মুক্তি পাওয়া শংকরের সিনেমা ‘গেম চেঞ্চার’-এ। ছবিতে তাঁর নায়িকা ছিলেন কিয়ারা আদভানি। ছবিটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়।
তথ্যসূত্র: হিন্দুস্তান টাইমস