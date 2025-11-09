বলিউড

অনলাইনে হয়রানি, পুলিশে অভিযোগ করলেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক
অনুপমা পরমেশ্বরন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী অনুপমা পরমেশ্বরন অনলাইনে হয়রানির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে তাঁর ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও অশালীন কনটেন্ট ছড়ানোর অভিযোগে তামিলনাড়ুর ২০ বছরের এক তরুণীর বিরুদ্ধে কেরালা সাইবার ক্রাইম পুলিশে লিখিত অভিযোগ করেছেন তিনি। খবর ইন্ডিয়াডটকমের

ইনস্টাগ্রামে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে অনুপমা লিখেছেন, ‘কিছুদিন আগে জানতে পারি, একটি ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে আমার ও আমার পরিবারের সম্পর্কে ভয়াবহভাবে মিথ্যা ও অনুচিত বিষয় পোস্ট করা হচ্ছে। এমনকি আমার বন্ধুবান্ধব ও সহশিল্পীদের ট্যাগ করে বিকৃত ছবি ও ভিত্তিহীন অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছিল। এমন লক্ষ্য করে অপমান করা সত্যিই মানসিকভাবে কষ্টদায়ক।’

অনুপমা পরমেশ্বরন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

অনুপমা আরও বলেন, ‘স্মার্টফোন বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের অধিকার কারও অন্যকে হয়রানি, অপমান বা ঘৃণা ছড়ানোর অনুমতি দেয় না। অনলাইনে প্রতিটি কাজেরই ছাপ থেকে যায় এবং এর জন্য একদিন জবাবদিহি করতে হয়।’

অনুপমা পরমেশ্বরন। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

অনুপমা জানান, অভিযুক্ত তরুণী নাকি একাধিক ভুয়া আইডি খুলে তাঁর সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর পোস্ট দিচ্ছিলেন। তবে অভিযুক্তের অল্প বয়সের কথা ভেবে তাঁর নাম প্রকাশ করেননি অভিনেত্রী। বরং সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে চান তিনি।

আরও পড়ুন

যৌন হয়রানির মামলার বাদী, কে এই আলোচিত অভিনেত্রী

১৯৯৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি কেরালার ইরিঞ্জালাকুডায় জন্ম অনুপমা পরমেশ্বরনের। ২০১৫ সালে মালয়ালম সুপারহিট ছবি ‘প্রেমাম’-এর মাধ্যমে সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। এরপর মালয়ালম, তামিল ও তেলুগু ভাষার বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় ছবিতে অভিনয় করেছেন।
২০২৫ সালে তাঁর হাতে থাকা কাজের মধ্যে রয়েছে ‘বাইসন কালামাডান’, ‘দ্য পেট ডিটেকটিভ’, ‘পরাধা’ ও ‘ড্রাগন’।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বলিউড থেকে আরও পড়ুন