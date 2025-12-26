সালমান খানের সবচেয়ে বয়স্ক নায়িকা, চিত্রাঙ্গদা বললেন...

সালমান খানের সবচেয়ে বয়স্ক নায়িকা, চিত্রাঙ্গদা বললেন...
বলিউড তারকা সালমান খান অভিনীত বহুল আলোচিত ছবি ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ ইতিমধ্যেই তাঁর ভক্তদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। এই আগ্রহ আরও বেড়েছে ছবিতে সালমানের বিপরীতে চিত্রাঙ্গদা সিংয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার পর। সাধারণত নিজের চেয়ে অনেক কম বয়সী অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করার জন্য পরিচিত সালমান খানের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বয়সের ব্যবধান মাত্র ১১ বছর, যা গত প্রায় দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম।
চিত্রাঙ্গাদা বললেন...
‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ মুক্তির সময় সালমান খানের বয়স হবে ৬০ বছর। এ প্রেক্ষাপটে ৪৯ বছর বয়সী চিত্রাঙ্গদা সিংকে যখন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সালমান খানের ‘সবচেয়ে বয়সী নায়িকা’ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি যে সালমান খানের কোনো ছবিতে কাজ করব। কারণ, আমার কাজের ধরন তাঁর কাজের থেকে বেশ আলাদা। কিন্তু এই ছবির ক্ষেত্রে বিষয়টা দারুণভাবে মিলে গেছে।’
চিত্রাঙ্গদা আরও বলেন, শুটিং চলাকালে তাঁর মনে হয়েছে, এই ছবির অংশ হওয়াটা যেন স্বাভাবিকভাবেই হওয়ার কথা ছিল। সালমান খানের অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘তিনি সত্যিই অসাধারণ একজন অভিনেতা। তাঁর কিছু কাজ দেখলে বোঝাই যায় না তিনি অভিনয় করছেন। ঠিক যেমন একসময় ঋষি কাপুর সম্পর্কে বলা হতো। নিজের ব্যক্তিত্বের একটা বড় অংশ তিনি পর্দায় বহন করেন।’
মুক্তির তারিখ নিয়ে জল্পনা
‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ সালমান খানের অন্যতম প্রতীক্ষিত প্রকল্প হলেও এখনো ছবিটির মুক্তির তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। এতে দর্শকদের অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হচ্ছে। বলিউড হাঙ্গামার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ছবিটির মুক্তির তারিখ সালমান খানের ৬০তম জন্মদিনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রতিবেদনটিতে একটি সূত্রের বরাতে বলা হয়, সালমান খান শুরুতে ছবিটিকে আরেকটি ঈদে মুক্তি হিসেবে আনতে আগ্রহী ছিলেন, তবে ওই দিন ইতিমধ্যেই ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত হওয়ায়, একই সময়ে ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ মুক্তির সম্ভাবনা এখন কম।
সূত্রটি আরও জানায়, ‘সালমান খান চান না অন্য কোনো ছবির সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে। তাঁর মতে, “কেউ আগে থেকে একটি তারিখ দখল করে রাখলে সেই দিনেই নিজের ছবি মুক্তি দেওয়া ঠিক নয়।” তাই টিম এখন এমন একটি দিন খুঁজছে, যা এই ধরনের বড় ছবির জন্য উপযুক্ত। মার্চ থেকে জুন—এই গ্রীষ্মকালীন সময়ের সব তারিখ বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।’
এ ছাড়া গুঞ্জন রয়েছে, গ্রীষ্মে মুক্তির জন্য নির্ধারিত কোনো বড় ছবি পিছিয়ে যেতে পারে। ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’-এর নির্মাতা দল সেই পরিস্থিতির দিকেও নজর রাখছে। যদি সেই তারিখ পাওয়া যায়, তাহলে সেটিই নেওয়া হবে। অন্যথায়, বিকল্প কোনো দিন ঠিক করা হবে।
সূত্রটি আরও জানায়, ‘আগামী এক-দুই দিনের মধ্যেই মুক্তির তারিখ চূড়ান্ত করার চেষ্টা চলছে এবং তা প্রোমোর মাধ্যমেই জানানো হবে। তবে যদি পরবর্তী তিন-চার দিনের মধ্যে উপযুক্ত কোনো তারিখ না পাওয়া যায়, তাহলে টিজারে মুক্তির তারিখ উল্লেখ না–ও থাকতে পারে।’ ২৭ ডিসেম্বর সালমানের জন্মদিনে আসতে পারে সিনেমার টিজার।
‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ সংঘর্ষের গল্প
অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’ ছবিটি ২০২০ সালের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনের সেনাদের মধ্যকার ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। আধুনিক যুগের বিরল এই সীমান্ত সংঘর্ষে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। বরং লাঠি ও পাথর নিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়েছিলেন সেনারা। এ ঘটনাকে সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসের অন্যতম আবেগঘন ও আলোড়ন সৃষ্টি করা অধ্যায় হিসেবে দেখা হয়।