শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে কি প্রেম করছেন ম্রুণাল ঠাকুর

শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে কি প্রেম করছেন ম্রুণাল ঠাকুর
ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে শোবিজ তারকাদের প্রেম নতুন কিছু নয়। কোনো কোনো জুটির প্রেম ভেঙেছে, আবার কেউ কেউ করছেন সুখের সংসার। ভারতীয় নারী ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে গায়ক ও সুরকার পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে স্থগিতের খবরের মাঝেই নতুন গুঞ্জন ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ম্রুণাল ঠাকুর নাকি প্রেম করছেন ভারতীয় ক্রিকেটার শ্রেয়াস আইয়ারের সঙ্গে!
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে গুঞ্জনের শুরু, বিশেষ করে একটি রেডিট পোস্টে ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে জল্পনার শুরু। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে শ্রেয়াস ও ম্রুণাল কয়েক মাস ধরে ‘প্রাইভেট এবং এক্সক্লুসিভ’ সম্পর্ক উপভোগ করছেন। পোস্টের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁদের সম্পর্কটি প্রাথমিক ধাপে রয়েছে এবং উভয়ই একে অপরের সঙ্গ বেশ উপভোগ করছেন।
সেসব পোস্টে আরও বলা হয়েছে, তারকাখ্যাতির কারণে মিডিয়া ও জনসমক্ষে বিষয়টি সামনে এলে সম্পর্কের ওপর যে চাপ সৃষ্টি হতে পারে, তা এড়াতেই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। তাই জনসমক্ষে বা ইভেন্টে না এসে, তাঁরা মূলত ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে অথবা একান্তই দেখা করছেন।
এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে ভারতের ওয়ান ক্রিকেট, ওডিশা টিভি। তবে এটি অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার, এই প্রেমের জল্পনা পুরোপুরি অনলাইন জল্পনার ওপর ভিত্তি করে তৈরি, এবং শ্রেয়াস বা ম্রুণাল—কেউই এখনো পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করে সত্যতা নিশ্চিত করেননি। এমনকি তাঁদের কাছের কেউই এ বিষয় নিশ্চিত করেননি। তাই এটিকে আপাতত গুজবই বলা যায়।
গত ২৫ অক্টোবর সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ক্যাচ নিতে গিয়ে গুরুতর চোট পান ৩০ বছর বয়সী আইয়ার। ড্রেসিংরুমে ফেরার পর অস্বস্তি অনুভব করলে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি হতে হয় তাঁকে।