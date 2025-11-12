মুক্তির ২ মাস আগেই ৪০০ কোটি আয় করেছে বিজয়ের শেষ সিনেমা

মুক্তির ২ মাস আগেই ৪০০ কোটি আয় করেছে বিজয়ের শেষ সিনেমা
রাজনীতির জন্য অভিনয়কে বিদায় জানাচ্ছেন দক্ষিণ ভারতের সুপারস্টার থালাপতি বিজয়। আগামী বছরে শুরুতে মুক্তি পাবে তাঁর শেষ সিনেমা ‘জন নায়াগান’। ক্যারিয়ারের শেষ সিনেমায় একজন রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় হাজির হচ্ছেন তিনি। মুক্তির দুই মাস আগে থেকেই চলচ্চিত্র বাণিজ্য মহলে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে ছবিটি। সাম্প্রতিক কালে আর কোনো তামিল চলচ্চিত্র নিয়ে এত আলোচনা হয়নি। বড় অঙ্কের প্রিরিলিজ ব্যবসার কারণে ছবিটি ইতিমধ্যে অনুরাগী ও বাণিজ্য বিশ্লেষকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
ট্রেড ওয়েবসাইট স্যাকনিল্কের রিপোর্ট অনুসারে, ছবিটির অগ্রিম আয় যেভাবে বাড়ছে, তা শিগগির ৪০০ কোটি রুপি পেরিয়ে যাবে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্বত্ব বিক্রিতে ছবির আয় বাড়ছে হুড়মুড় করে।
কেবল তামিলনাড়ু থিয়েটার স্বত্ব বিক্রি হয়েছে ১০০ কোটি রুপির বেশি দামে। বিদেশি স্বত্ব থেকে আয় হয়েছে প্রায় ৮০ কোটি রুপি। সংগীতের স্বত্ব থেকে আয় ৩৫ কোটি রুপি বলে জানা গেছে। এ ছাড়া ডিজিটাল স্ট্রিমিং স্বত্ব অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও ১১০ কোটি রুপিতে অধিগ্রহণ করেছে।
এই প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, চলচ্চিত্রের মোট প্রাক্-মুক্তি ইতিমধ্যেই ৩২৫ কোটি রুপির অঙ্ক ছাড়িয়ে গেছে। যেহেতু স্যাটেলাইট এবং অন্যান্য অঞ্চলের স্বত্ব এখনো চূড়ান্ত হয়নি, অনুমান অনুযায়ী চূড়ান্ত সংগ্রহ ৪০০ কোটি রুপির কাছাকাছি পৌঁছে যাবে শিগগির।
এর আগে ছবিটি মুক্তি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা গিয়েছিল। গুঞ্জন ছিল, সিনেমাটির মুক্তি স্থগিত হয়ে যেতে পারে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর তামিলনাড়ুর কারুরেতে আয়োজিত নির্বাচনী সমাবেশে অতিরিক্ত ভিড় ও গরমে সৃষ্টি বিশৃঙ্খলায় পদদলনের ঘটনা ঘটে। যেখানে ৩৯ জনের বেশি মানুষ মারা যান, আহত হন ১৫০ জনের বেশি। এ ঘটনার পর ‘জন নায়াগান’ সিনেমার মুক্তির আলোচনা পেছনে পড়ে যায়। ‘জন নায়াগান’ আদৌ মুক্তি পাবে কি না, এ অনিশ্চয়তা দেখা দেয় সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যে।
অবশেষে সব গুঞ্জন উড়িয়ে সুখবর সামনে আনল প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান কেভিএন প্রোডাকশনস। ৮ নভেম্বর প্রকাশ পেল টাইটেল ট্র্যাক ‘থালাপতি কাছেরি’। সঙ্গে জানানো হলো মুক্তির তারিখও। আগামী ৯ জানুয়ারি বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাবে ‘জন নায়াগান’। ছবিটি পরিচালনা করছেন এইচ বিনোথ পরিচালিত। ছবির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়ে, ববি দেওল, মামিথা বাইজু, গৌতম বাসুদেব মেনন, প্রকাশ রাজ, নরেন ও প্রিয়ামণি।