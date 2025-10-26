‘কানতারা’কত আয় করল

‘কানতারা’কত আয় করল
ঋষভ শেঠির কন্নড় সিনেমা কানতারা: চ্যাপটার ১ বক্স অফিসে এখনো ঝড় তুলছে। মুক্তির তিন সপ্তাহ পরও ছবিটির দাপট কিছুটা কমলেও আয় দাঁড়িয়েছে বিশাল অঙ্কে। শিল্পবিশ্লেষক সংস্থা স্যাকনিল্কের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির ২৪তম দিনে গতকাল পর্যন্ত ভারতের বক্স অফিসে সিনেমাটির আয় ৫৭৮.০১ কোটি রুপি। খবর টাইমস অব ইন্ডিয়ার।
‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ টানা ২৪ দিন ধরে বক্স অফিসে রাজত্ব করে চলেছে। মুক্তির প্রথম দিনেই ছবিটি আয় করে ৬১.৮৫ কোটি রুপি। কর্ণাটক, হিন্দি ও তেলেগু বেল্টে দর্শক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।
দ্বিতীয় দিনে ২৬ শতাংশ কমলেও সপ্তাহান্তে আবার গতি ফিরে পায় ছবিটি। চতুর্থ দিনে আয় ছুঁয়েছিল ৬৩ কোটি রুপিতে। প্রথম সপ্তাহ শেষে ভারতেই মোট আয় ৩৩৭.৪ কোটি রুপি। দ্বিতীয় সপ্তাহে আয় ১৪৭.৮৫ কোটি রুপি, তৃতীয় সপ্তাহে কিছুটা কমে ৭৮.৮৫ কোটি, আঞ্চলিক ছবির জন্য এই আয় যথেষ্ট বেশি।
২৪ দিনে সব ভাষা মিলিয়ে ভারতের বক্স অফিসে ছবিটির আয় দাঁড়িয়েছে ৫৭৮.০১ কোটি রুপিতে। শুধু কর্ণাটকেই আয় ১৮১ কোটি ও হিন্দি বাজারে ১৯২ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে।
‘কানতারা: চ্যাপটার ১’ আসলে জনপ্রিয় ‘কানতারা’ সিনেমার প্রিকুয়েল। আগের ছবিটির অনন্য সাফল্যের পর দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া আর ঋষভ শেঠি যেন সেই প্রত্যাশারও ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। ছবিটি ইতিহাস, মিথ ও লোকজ বিশ্বাসের মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী পিরিয়ড অ্যাকশন ড্রামা, যেখানে ঋষভ আবারও তাঁর পরিচালনা ও অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।