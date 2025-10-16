৩০ কোটি বাজেটে ৩০০ কোটি আয়, ঘরে বসেই দেখা যাবে সেই ছবি

৩০ কোটি বাজেটে ৩০০ কোটি আয়, ঘরে বসেই দেখা যাবে সেই ছবি
এমনটা হবে, স্বয়ং প্রযোজক দুলকার সালমানও ভাবেননি। তিনি ভেবেছিলেন, সিনেমা ভালো হয়েছে কিন্তু সুপারহিরো সিনেমা কী আর চলবে! দুলকার ধরেই নিয়েছিলেন, হয়তো বক্স অফিসে সেভাবে পাত্তা পাবে না। নিজে নিজে লোকসানের অঙ্কও কষে রেখেছিলেন। কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল ‘লোকাহ চ্যাপটার ১: চন্দ্র’। সেটা এতটাই যে মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটের সিনেমাটি বক্স অফিসে ৩০০ কোটি রুপি আয় করে। এবার ওটিটিতে আসছে সেই সিনেমা, দেখা যাবে ঘরে বসেই। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের
আসছে ওটিটিতে
গতকাল বুধবার ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম জিও হটস্টারের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ‘লোকাহ’ সিনেমার একটি পোস্টার শেয়ার করে জানানো হয়, শিগগিরই ওটিটিতে আসছে সিনেমাটি। প্ল্যাটফর্মের পক্ষে থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি, তবে হিন্দুস্তান টাইমসকে একটি সূত্র জানিয়েছে, চলতি মাসের শেষেই ছবিটি ঘরে বসে দেখা যাবে।
কী নিয়ে সিনেমা
অভিনেতা দুলকার সালমান প্রযোজিত এই ফ্যান্টাসি ড্রামায় প্রধান চরিত্রে আছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। আরও আছেন স্যান্ডি, অরুণ কুরিয়ান ও নাসলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ। ‘লোকাহ’র গল্পের সূত্র নেওয়া হয়েছে কেরালার লোককথার কিংবদন্তি চরিত্র ‘কল্লিয়ানকাট্টু নীলি’ থেকে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন নাসলেন, স্যান্ডি মাস্টার, চন্দু সালিমকুমার ও অরুণ কুরিয়ান।
দুলকারের উচ্ছ্বাস
প্রযোজক দুলকার সালমান ছবিটির সাফল্য প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমরা এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না কীভাবে “লোকাহ” সারা বিশ্বের দর্শকের হৃদয় জয় করেছে। আমাদের কাছে এটা ছিল একান্ত, ছোট্ট একটা স্বপ্নের মতো, একটা স্বাধীন সিনেমা। কিন্তু মানুষ যেভাবে এটিকে গ্রহণ করেছে, তা অভূতপূর্ব। আমি ৪০টির বেশি সিনেমা করেছি, কিন্তু এ রকম অভিজ্ঞতা কখনো হয়নি। দর্শকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে তেলেগু দর্শকদের, যাঁরা ছবিটিকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেছেন।’
রেকর্ডের পর রেকর্ড
কল্যাণী প্রিয়দর্শন অভিনীত ‘লোকাহ চ্যাপটার ১: চন্দ্র’ মুক্তির পর থেকেই একের পর এক রেকর্ড ভাঙছে। এর মধ্যেই এটি সর্বকালের সবচেয়ে আয় করা মলয়ালম সিনেমা হয়েছে, প্রথম সিনেমা হিসেবে স্পর্শ করেছে ৩০০ কোটি আয়ের রেকর্ড। সুপারহিরো ঘরানার এই ছবি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ এবং প্রযোজনা করেছে দুলকার সালমানের ওয়েফেয়ারার ফিল্মস। মুক্তির মাত্র ৩৯ দিনেই ছবিটি ছুঁয়ে ফেলেছে ৩০০ কোটি রুপি, যা মালয়ালম সিনেমার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। ছবিটি শুধু ভারতের দক্ষিণাঞ্চলেই নয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও দুর্দান্ত ব্যবসা করছে।
সিকুয়েলের ঘোষণা
‘লোকাহের’ বিশেষ চরিত্রে আছেন প্রযোজক দুলকার নিজেও। অতিথি চরিত্রে আছেন টোভিনো থমাস। পরিচালক ডমিনিক অরুণ নিশ্চিত করেছেন যে সিরিজের দ্বিতীয় কিস্তি ঘুরবে টোভিনো থমাসের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। আর তৃতীয় কিস্তিতে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় দেখা যাবে দুলকার সালমানকে। এর মধ্যেই সিনেমাটির সিকুয়েলের ঘোষণা এসেছে।