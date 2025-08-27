গাড়ি কিনে প্রতারিত, শাহরুখ-দীপিকার নামে থানায় অভিযোগ

গাড়ি কিনে প্রতারিত, শাহরুখ-দীপিকার নামে থানায় অভিযোগ
একটি গাড়ি কোম্পানির বিজ্ঞাপনের অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোন। সেই কোম্পানির গাড়ি কিনে প্রতারিত হয়েছেন এক ক্রেতা। এর জেরে বলিউডের এই দুই অভিনেতা এবং গাড়ি কোম্পানির ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, রাজস্থানের ভারতপুরের কীর্তি সিং এফআইআরটি দায়ের করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, ২০২২ সালে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ২৩ লাখ রুপির বেশি খরচ করে একটি গাড়ি ক্রয় করেছিলেন তিনি। তবে কেনার কয়েক মাসের মধ্যেই বড় ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখাতে শুরু করে। এরপর বারবার অনুরোধ করার পরও কোম্পানি সমস্যাগুলো সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে।
এরপর কীর্তি সিং অভিযোগ জানাতে পুলিশের কাছে যান। কিন্তু সেখানে তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়নি। এরপর তিনি আদালতে যান। আদালতের নির্দেশে ২৫ আগস্ট মথুরা গেট থানায় এফাআইআরটি দায়ের হয়।
গাড়ি কোম্পানির ছয় কর্মকর্তার সঙ্গে কীর্তি সিং ব্র্যান্ডটির প্রচারের জন্য শাহরুখ ও দীপিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন।
তিনি এই দুই তারকাকে ত্রুটিপূর্ণ পণ্যের প্রচারের জন্য দায়ী করে যুক্তি দিয়েছেন যে তাঁদের সমর্থন গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করেছে।
তবে এখন পর্যন্ত শাহরুখ খান ও দীপিকা পাড়ুকোনের টিমের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি।