১০ হাজার কোটি টাকার মালিক! অভিনয় ‘না’ করেই সবচেয়ে ধনী এই অভিনেত্রী

জুহি চাওলা। আইএমডিবি

নব্বই দশকের বলিউডের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ তিনি। সময় গড়িয়েছে, সিনেমায় তিনি এখন আর নিয়মিত নন। গত দুই বছরে কোনো নতুন ছবিতেও দেখা যায়নি তাঁকে। তবু পর্দার বাইরে নীরবে গড়ে তুলেছেন বিপুল এক সাম্রাজ্য। মোট সম্পদ এখন দাঁড়িয়েছে অবিশ্বাস্য—৭ হাজার ৭৯০ কোটি রুপি (প্রায় ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা)। তিনি আর কেউ নন, জুহি চাওলা। তিনিই এখন ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী।

অপমান থেকে শুরু
 সবকিছু শুরু হয়েছিল সন্তানদের অপমানের মুহূর্ত দিয়ে। ‘তোমার মা-বাবার দল র‌্যাংঙ্কিয়ে শেষে’, এ কথাই তাতিয়ে দেয় জুহিকে। অভিনেত্রীদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে স্কুলের অনেকেই বলত কথাটা। কারণটা, আর কিছুই নয়, কলকাতা নাইট রাইডার্সের পরাজয়।

জুহি চাওলা, তাঁর স্বামী জয় মেহতা শাহরুখ খানের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ক্রিকেট লিগের (আইপিএল) দল কলকাতা নাইট রাইডার্সের কর্ণধার। কিন্তুর আইপিএলের প্রাথমিক বছরগুলোতে কলকাতা নাইট রাইডার্স কেবলই হারত। বেশির ভাগ মৌসুমে জায়গা হতো তলানিতে।  

জুহি চাওলা বহুবার বলেছেন, সেই সময় বাড়িতে খুবই কঠিন ছিল। তাঁর সন্তানেরা ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ত, যেখানে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সমর্থকদের পরিবেশ ছিল। প্রতিবার যখন কেকেআর হেরে যেত, তারা ক্লাসে ফিরত, যেখানে আম্বানিদের মালিকাধীন দল (মুম্বাই ইন্ডিয়ানস) জিতত; হাসাহাসি চলত।  

‘দ্য কপিল শর্মা শো’তে জুহি বলেছেন, কেকেআর যখন হারতে বসত, তিনি নীরবে প্রার্থনা শুরু করতেন। তবে একের পর এক ব্যর্থতা, স্কুলে সন্তানদের অপমানই ঘুরে দাঁড়াতে প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁকে।

জুহি চাওলা। আইএমডিবি

ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী
হারুন রিচ লিস্টের চলতি বছরের তালিকা অনুযায়ী, জুহি চাওলা এখন ভারতের সবচেয়ে ধনী অভিনেত্রী, যাঁর নেটওয়ার্থ প্রায় ৭ হাজার ৭৯০ কোটি রুপি। টিম নিলাম আর ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগে থেকেই শাহরুখ আর জুহির সখ্য ছিল।  

নব্বইয়ের দশকে জুহি ও শাহরুখ প্রায় অফিস সহকর্মীর মতো ছিলেন, প্রায় ১০টির বেশি সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছেন—‘দর’, ‘রাজু বন গয়া জেন্টেলম্যান’, ‘ইয়েস বস’, ‘ডুপ্লিকেট’, ‘ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি’ ইত্যাদি।

সিনেমার দৃশ্যে শাহরুখ খান ও জুহি চাওলা। আইএমডিবি

শাহরুখ ও জুহির সঙ্গে ত্রয়ীর তৃতীয় সদস্য ছিলেন পরিচালক আজিজ মিরজা, যিনি শাহরুখকে টেলিভিশন থেকে চেনেন— তাঁদের তিনজন যখন ড্রিমজ আনলিমিটেড নামের একটি কোম্পানি গঠন করেন। তবে তাঁদের প্রযোজিত সিনেমায় ব্যর্থ হয়—‘ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি’ এবং ‘অশোকা’ প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করেনি। শাহরুখ শেষ পর্যন্ত ‘রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট’-এ মনোনিবেশ করেন।
ড্রিমজ আনলিমিটেড সাফল্য পায়নি, কিন্তু জুহি ও শাহরুখকে ব্যবসা সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিল।

৭৫ মিলিয়ন ডলারের বাজি
আইপিএলের প্রথম নিলামের সময় জয় মেহতা ও শাহরুখ প্রায় ৭৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করে কলকাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি কেনেন। লিগ তখন কাগজে ছিল। ছোট ফরম্যাট ক্রিকেট, চিয়ারলিডার এবং প্রাইম টাইমে কাজ করবে কি না, কেউই নিশ্চিত ছিলেন না। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী বন্ধুরা বলেছিলেন, জয় পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু জুহি ঝুঁকিটা নিয়েছিলেন। তখন তিনি আর সেভাবে অভিনয়ে নেই। তাঁকে এমন কিছু করতে হতো—যেখানে ঝুঁকি আছে; কিন্তু সফল হলে সবকিছু বদলে যাবে।

জয় মেহতা ও জুহি চাওলা। আইএমডিবি

ড্রিমজ আনলিমিটেডের ব্যর্থতার পর অনেকেই জুহিকে না করেছেন এত বড় ঝুঁকি নিতে; কিন্তু অভিনেত্রী সেসব থোড়াই কেয়ার করেছেন। এখন সেই কেকেআরের মূল্য প্রায় ৯ হাজার কোটি রুপি বেশি। প্রতি মৌসুমেই এই আয় ফুলে ফেঁপে উঠছে। ২০২৪ সালের আইপিএলে শিরোপা জেতার পর কেকেআরের ব্র্যান্ড ভ্যালু হু হু করে বেড়েছে। আইপিএল ব্র্যান্ড ভ্যালুয়েশন স্টাডি (জুন ২০২৪) অনুযায়ী, গোটা লিগের বাজারমূল্য বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ দশমিক ৪৫ লাখ কোটি রুপিতে, যার মধ্যে কেকেআরের একক মূল্যই ১ হাজার ৯১৫ কোটি রুপি।

অভিনয়ের জুহি
অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ১৯৮৬ সালে ‘সালতানাত’ ছবির মাধ্যমে। তার পর থেকেই একে একে ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’, ‘ডর’, ‘ইয়েস বস’, ‘হাম হ্যায় রাহি প্যায়ার কে’-এর মতো একাধিক সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। নব্বইয়ের দশক এবং ২০০০-এর শুরুর দিকে ছিলেন বলিউডের সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন নায়িকাদের একজন।

২০১০-এর দশকে ধীরে ধীরে চলচ্চিত্রে কাজ কমিয়ে দেন তিনি। বেছে নিয়েছেন কেবল নির্বাচিত কিছু প্রকল্প। সর্বশেষ কাজ করেছেন নেটফ্লিক্সে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘ফ্রাইডে নাইট প্ল্যান’ (২০২৩)-এ, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন ইরফান খানের ছেলে বাবিল খান।

জুহি চাওলা। অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

মাত্র ১ বছরে বেড়েছে ৩ হাজার ১৯০ কোটি
গত বছরও জুহির সম্পদ অনুমান করা হয়েছিল প্রায় ৪ হাজার ৬০০ কোটি রুপি। সেখান থেকে মাত্র এক বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৭৯০ কোটি; অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ৩ হাজার ১৯০ কোটি রুপি। এই আর্থিক সাফল্যের সুবাদে হারুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫-এর শীর্ষ ১০ স্বনির্মিত নারী উদ্যোক্তার তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন জুহি।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস অবলম্বনে

