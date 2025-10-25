৩০ কোটি বাজেটে ৩০০ কোটি আয় করা সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

৩০ কোটি বাজেটে ৩০০ কোটি আয় করা সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন
প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘পারফেক্ট ওয়াইফ’
ধরন: ফ্ল্যাশ ফিকশন
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
বিবাহিত বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে এক দম্পতি, আর সেখান থেকেই শুরু হয় নানা ঘটনা। একসময় সম্পর্কের মধুরতায় জায়গা নেয় কলহ ও ভুল-বোঝাবুঝি। দুই তরুণ দম্পতির নানান টানাপোড়েন নিয়ে গিয়াস উদ্দিন সেলিমের ফ্ল্যাশ ফিকশনটিতে দুই দম্পতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপ বিশ্বাস, আরিয়ানা জামান, মীর রাব্বি ও জৌপারী লুসাই।
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ১: চন্দ্র’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
গত ২৮ আগস্ট মুক্তির পর থেকে সাধারণ দর্শক থেকে সমালোচক—সবারই প্রশংসা পেয়েছে মালয়ালম সিনেমাটি। এবার এসেছে ওটিটিতে। ৩০ কোটি বাজেটের সিনেমাটি আয় করেছে ৩০০ কোটির বেশি, এটিই এখন সবচেয়ে বেশি আয় করা মালয়ালম সিনেমা। অভিনেতা দুলকার সালমান প্রযোজিত ফ্যান্টাসি ড্রামাটিতে প্রধান চরিত্রে আছেন কল্যাণী প্রিয়দর্শন। আরও আছেন স্যান্ডি, অরুণ কুরিয়ান ও নাসলেন। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডমিনিক অরুণ। কেরালার লোককথার কিংবদন্তি চরিত্র ‘কল্লিয়ানকাট্টু নীলি’ থেকে গল্পের সূত্র নেওয়া হয়েছে।
‘লাজারাস’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
বাবার মৃত্যুর পর পারিবারিক বাড়িতে ফিরে আসে এক ফরেনসিক মনোবিজ্ঞানী। কিছুদিন নিরুত্তাপ জীবন কাটিয়ে কাজে ফেরার ইচ্ছা। কিন্তু হঠাৎই তাকে জড়িয়ে পড়তে হয় অমীমাংসিত এক হত্যারহস্যের তদন্তে।
প্রকাশ্যে আসে তার পরিবারের অনেক গোপন সত্য। এমন গল্প নিয়ে ছয় পর্বের মিনি সিরিজ। হারলান কোবেনের চিত্রনাট্যে সিরিজটি পরিচালনা করেছেন ওয়েন চে ইপ, নিকোল ভোলাভকা ও ড্যানিয়েল ওহারা। অভিনয় করেছেন বিল নিঘি, আলেকজান্দ্রা রোচ ও স্যাম ক্লাফ্লিন।
‘দ্য কার্ডাশিয়ানস ৭’
ধরন: রিয়েলিটি শো
স্ট্রিমিং: ডিজনি প্লাস
দিনক্ষন: চলমান
আলোচিত-সমালোচিত কার্ডাশিয়ান পরিবারের ভেতরের গল্প নিয়ে রিয়েলিটি শো। সপ্তম মৌসুমের প্রথম পর্ব মুক্তি পেয়েছে গতকাল। বাকি ৯ পর্ব আসবে আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারের মৌসুমে দেখানো হবে কিম ও খলোর গল্প। তাঁরা কীভাবে পারিবারিক জীবন কাটান, সেটাই তুলে ধরা হবে।
‘আ হাউস অব ডায়নামাইট’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষন: চলমান
অজানা উৎস থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয় ক্ষেপণাস্ত্র। যুক্তরাষ্ট্র পাল্টা ব্যবস্থা নেবে কিন্তু কারা নেবে, কীভাবে নেবে, তা নিয়েই শুরু হয় দ্বন্দ্ব। এমন গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে ক্যাথরিন বিগেলোর রাজনৈতিক থ্রিলার। সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন ইদ্রিস এলবা, রেবেকা ফার্গুসন, জারেড হ্যারিস প্রমুখ।